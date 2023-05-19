Європейський Союз закликав Китай "тиснути на Росію" для припинення збройної агресії проти України.

Джерело: CNN.

“Китай несе особливу відповідальність у світі. Росія повинна грати за міжнародними правилами. І ми закликаємо Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила військову агресію”, – сказав глава Європейської ради Шарль Мішель.

Також він зазначив, що ЄС повинен працювати з Китаєм над глобальними викликами, з огляду на його роль у міжнародній спільноті та економіку, що розвивається.

Виступаючи перед самітом G7 в Японії Шарль Мішель також наголосив на важливості зміцнення відносин блоку з Пекіном, сказавши, що “стабільні та конструктивні відносини з Китаєм є у взаємних інтересах ЄС”.

Однак, за його словами, ЄС залишатиметься “твердим” у своїх цінностях і просуватиме свої інтереси. Також глава Європейської ради заявив, що ЄС намагатися зменшити надмірну залежність від Китаю.

Нагадаємо, що цього тижня спецпредставник уряду Китаю Лі Хуей зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва.

Під час зустрічі Лі Хуей заявив українському президенту, що “панацеї від кризи” не існує і для того, аби припинити війну, сторонам потрібно “зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню і мирних перемовин”.

Він також заявив, що Китай допоможе Україні “в межах своїх можливостей”.