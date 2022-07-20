Про це Ананченко розповів під час брифінгу.
Професійні спортсмени – фанати своєї справи, намагаються не тільки продовжувати тренування в умовах війни, але й брати участь у змаганнях, відстоюючи честь країни та області.
У разі, якщо ситуація дозволяє, спортсмени тренуються в Харкові. Наприклад Демід Караченко, харківський сумоїст, який на XI Всесвітніх іграх-2022 у США здобув срібну медаль у легкій вазі, тренувався в рідному місті. Інші ж для тренувань використовують бази західних країн. Так збірна команда України з синхронного плавання, яка на чемпіонаті світу посіла 2 місце, проходила підготовку в Італії. Збірна команда з боксу тренувалася в Німеччині, команда з велосипедного спорту – в Естонії.
Він наголосив, що з 24 лютого до сьогодні харківські спортсмени вибороли 33 золоті, 23 срібні та 13 бронзових медалей з олімпійських, неолімпійських видів спорту та паралімпійського спорту.
Ананченко пояснив, що з найбільш значимих спортивних об’єктів Харківської області від ворожих обстрілів постраждали 14. Зокрема, це Харківський фаховий коледж спортивного профілю, Харківський фаховий коледж спорту, Школа вищої спортивної майстерності, а також стадіони “Динамо”, “Сонячний”, “Восток” і стадіон Харківського університету внутрішніх справ.
Також під обстріли потрапив й “Олімпійський учбово-спортивний центр “Акварена”. Майже повністю знищений ракетою спортивний комплекс НТУ “ХПІ” в якому також проходило чимало спортивних змагань.
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