Начальник Управління у справах молоді та спорту Харківської ОВА Костянтин Ананченко заявив, що попри обстріли російськими військовими, на Харківщині поступово відновлюється фінансування підготовки та участі спортсменів у змаганнях.

Про це Ананченко розповів під час брифінгу.

Професійні спортсмени – фанати своєї справи, намагаються не тільки продовжувати тренування в умовах війни, але й брати участь у змаганнях, відстоюючи честь країни та області.

У разі, якщо ситуація дозволяє, спортсмени тренуються в Харкові. Наприклад Демід Караченко, харківський сумоїст, який на XI Всесвітніх іграх-2022 у США здобув срібну медаль у легкій вазі, тренувався в рідному місті. Інші ж для тренувань використовують бази західних країн. Так збірна команда України з синхронного плавання, яка на чемпіонаті світу посіла 2 місце, проходила підготовку в Італії. Збірна команда з боксу тренувалася в Німеччині, команда з велосипедного спорту – в Естонії.

Він наголосив, що з 24 лютого до сьогодні харківські спортсмени вибороли 33 золоті, 23 срібні та 13 бронзових медалей з олімпійських, неолімпійських видів спорту та паралімпійського спорту.

Ананченко пояснив, що з найбільш значимих спортивних об’єктів Харківської області від ворожих обстрілів постраждали 14. Зокрема, це Харківський фаховий коледж спортивного профілю, Харківський фаховий коледж спорту, Школа вищої спортивної майстерності, а також стадіони “Динамо”, “Сонячний”, “Восток” і стадіон Харківського університету внутрішніх справ.

Також під обстріли потрапив й “Олімпійський учбово-спортивний центр “Акварена”. Майже повністю знищений ракетою спортивний комплекс НТУ “ХПІ” в якому також проходило чимало спортивних змагань.