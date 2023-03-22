Попри те, що ЄС запровадив санкції проти російської нафти, а президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що залежність Європи від російської нафти і газу є "історією", низка посадовців як в Україні, так і в Європі запевняють, що ця "історія" ще триває, оскільки нафта із РФ продовжує потрапляти на європейські ринки.

Про це повідомляє Politico.

Як зазначають посадовці, значні обсяги російських вуглеводнів, зокрема нафти, навіть попри санкції все ще надходять через європейський ринок,ща що РФ отримує кошти та продовжує фінансувати війну проти України.

“У мене був друг у Нью-Йорку в 1990-х роках, який скаржився, що таргани проникають до його квартири через будь-який доступний отвір — це те, що Росія робить зі своєю енергією. Ми повинні закрити ці діри, щоб Росія не отримувала ці криваві гроші, які вони використовують для фінансування військової машини, яка руйнує нашу країну та вбиває наших людей”, — сказав Олег Устенко, радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань.

Відстежити сиру нафту на світових ринках важко, адже її можна легко змішувати з іншими вантажами в країнах транзиту, фактично створюючи більшу партію нафти, походження якої неможливо визначити. Процес очищення, необхідний для будь-якого практичного застосування, також усуває всі сліди походження вихідної сировини.

Складна мережа судноплавних компаній, які носять прапори незбагненних офшорних юрисдикцій, додає ще один рівень таємниці; деяких звинуватили в тому, що вони допомагали Росії приховати походження її експорту сирої нафти за допомогою різних засобів.

“На відміну від трубопровідного газу, ринок нафти є глобальним. Системи обміну та взаємозаліку, а також змішування різновидів є звичайною практикою. Результатом ембарго є значне зростання російських транспортних витрат, значний перерозподіл доходів на користь посередників і деяка додаткова знижка через звуження ринку покупців”, – сказав Михайло Ходорковський, відомий критик Путіна у вигнанні та колишній генеральний директор нафтогазового гіганта ЮКОС.

ЄС в основному заборонив російське викопне паливо після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, за винятком обмеженої кількості трубопровідної сирої нафти, трубопровідного газу, зрідженого природного газу (СПГ) і нафтопродуктів.

Але великі обсяги російської сирої нафти — яка є для РФ більшим джерелом доходу, ніж газ — все ще поставляються на світові ринки, що спонукає деяких експертів підозрювати, що вони знаходять свій шлях на ринок Європи через чорний хід.

“З моменту запровадження санкцій обсяги сирої нафти, яку Росія експортує, залишаються більш-менш стабільними. Цілком можливо, що російська нафта все ще продається в ЄС і західні країни через посередників, — сказав Саад Рахім, головний економіст міжнародної торгівельної компанії Trafigura.

Один із потенційних маршрутів до Європи пролягає через Азербайджан, який межує з Росією та є початковою точкою трубопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан (BTC), яким керує ВР. Порт Джейхан у Туреччині є головним центром поставок, звідки сира нафта доставляється до Європи; він також отримує великі обсяги з Іраку через трубопровід Кіркук-Джейхан.

Франсуа Белламі, французький депутат Європарламенту та член комітету Європейського парламенту з промисловості, досліджень та енергетики, висловив підозри щодо цього маршруту в нещодавньому запитанні до Комісії. Дані показують, що Азербайджан експортував більше на 242 000 барелів за добу , ніж виробляв у період з квітня по липень 2022 року.

“Це велика різниця у порівнянні з внутрішнім виробництвом, яке становило 648 000 барелів на добу минулого місяця і, за даними міністерства, довгостроково знижується. цифри. Як країна може одночасно зменшувати виробництво і збільшувати експорт? У цифрах є щось абсолютно невідповідне, і ця невідповідність створює підозри, що санкції обходять”, — сказав Белламі.

Представник Комісії заявив, що вона працює над усуненням лазівок у режимах санкцій і призначив колишнього посла ЄС у США Девіда О’Саллівана спеціальним послом, якому доручено боротися з обходом санкцій. Посадовець також зазначив, що наведені Белламі дані про азербайджанські нафтові транзакції, “відбулися до набрання чинності санкцій, тому про ухилення від санкцій тут не йдеться”.

“Азербайджан не експортує російську нафту до ЄС через трубопровід BTC”, — сказав Айхан Гаджизаде, речник міністерства закордонних справ країни, додавши, що хоча “Азербайджан продовжує використовувати всю не санкційну нафту незалежно від джерела”, він “залишається відданим здійснювати свої операції з постачання та торгівлі з максимальною ретельністю та старанністю відповідно до відповідних законів і правил”.

Раніше ВР була змушена заперечувати , що трубопровід BTC транспортує російську нафту, а дані, отримані Politico щодо поставок сирої нафти з Джейхана, показують нещодавнє падіння обсягу експорту до ЄС приблизно з 3 мільйонів тонн на місяць (приблизно 700 000 барелів на день) на початку 2022 року до приблизно 2 мільйонів тонн на місяць цього року.

Водночас минулого року Туреччина подвоїла прямий імпорт російської нафти та відмовилася накладати санкції на російську нафту, попри те що вона одночасно пропонувала військову та гуманітарну підтримку Україні.

Наприкінці минулого року Фінський центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) попередив , що “з’являється новий шлях для російської нафти до ЄС через Туреччину, де російської сирої нафти стає все більше”, де її переробляють у нафтопродукти, які не підпадають під санкції та продаються далі.

“У нас є достатньо доказів того, що деякі міжнародні компанії купують продукцію нафтоперероблювання, вироблену з російської нафти, і продають її в Європу”, — сказав Устенко, радник Зеленського. “Це абсолютно законно, але абсолютно аморально. Те, що це дозволено, не означає, що нам не потрібно нічого з цим робити”.

20 березня британська неурядова організація Global Witness опублікувала звіт , у якому виявилося, що російська трубопровідна нафта, на яку не поширюється пряме ембарго, постійно продається за цінами, що значно перевищують ліміт у 60 доларів, встановлений країнами G7 у грудні минулого року.

“Той факт, що російська нафта продовжує продаватись по всьому світу, є особливістю, а не помилкою західних санкцій”, — сказала Май Рознер, активістка, яка працювала над звітом. “Уряди запропонували промисловості викопного палива відкритий чорний хід, а торговці товарами та великі нафтові компанії використовують ці лазівки, щоб продовжувати бізнес як завжди”.