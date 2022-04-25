Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін відвідали Київ. Однак їх приїзд мав бути таємницею, яку, неочікувано для американської сторони, розголосив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в суботу.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Озвучення візиту зробила поїздку ризикованою, але Блінкен та Остін все одно виїхали до Києва.

“Це був важливий час, щоб бути там, – сказав Блінкен. – Важливий час для України, для війни і важливий момент для детальної розмови віч-на-віч”.

Візит також призвів до разючого переозначення успіху цілей США в Україні.

“Ми хочемо бачити Росію ослабленою до такої міри, щоб вона не могла робити того, що вона зробила під час вторгнення в Україну”, – сказав Остін. “Чесно кажучи, вона вже втратила багато військового потенціалу та багато своїх військ, і ми хочемо, щоб вони не мали можливості дуже швидко відтворити цю здатність”.

Минулого тижня співробітники Блінкена і Остіна планували поїздку на базу ВПС у Рамштайні (Німеччина), щоб у вівторок зустрітися з представниками інших країн й обговорити, як вони можуть допомогти Україні в її боротьбі з Росією. Кілька тих самих співробітників паралельно працювали над тим, аби заздалегідь спланувати зупинку в Києві. Щоб держсекретар та міністр могли особисто повідомити президента України Володимира Зеленського про те, що президент Байден невдовзі відновить посольство Сполучених Штатів у Києві та надасть сотні мільйонів доларів додаткової військової допомоги. Це була б неоголошена поїздка найвищої делегації американських офіційних осіб від початку російського вторгнення.

Учасникам, які думали, що вилетять до Німеччини у понеділок вранці, у п’ятницю вдень повідомили, що плани змінилися.

І Блінкен, і Остін сіли на військові транспортні літаки C-17 в суботу вранці та летіли до Польщі, але на половині шляху дізналися, що їх таємниця про відвідини України – публічно розголошена, оскільки про їх візит оголосив президент Зеленський під час пресконференції.

Невдовзі після цього високопоставлений чиновник Пентагону повідомив трьох репортерів, які супроводжували міністра оборони, що президент Зеленський зірвав операцію і майбутнє поїздки невизначене.

Однак посадовці Пентагону запланували ряд непередбачених ситуацій, і серед них була інформація про витік секретної поїздки. Тож літаки двох членів кабінету полетіли далі.

Після прибуття до Польщі рано вранці в неділю пан Блінкен і пан Остін сіли в автомобілі та вирушили через кордон з Україною, щоб почати 11-годинну поїздку потягом до Києва. Їх супроводжували лише кілька співробітників, а їхнє місцезнаходження відслідковувалося щохвилини в американському військово-тактичному операційному центрі в Польщі.

Чиновники не мали жодної інформації про те, чи будуть морські піхотинці охороняти посольство в Києві після його відкриття, але додали, що Джо Байден планує швидко призначити посла для керівництва диппредставництвом.