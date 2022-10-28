Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що попри свої переваги ворог не має успіхів на лінії російсько-українського фронту.

Про це він повідомив у Telegram.

Як зазначив Головнокомандувач наразі Україна зосередилася на прикритті обʼєктів критичної інфраструктури засобами ППО та ПРК, формуванні й підготовці резервів для ведення майбутніх бойових дій, а також на звільненні окупованих територій та недопущенні захоплення Росією нових ділянок.

Водночас він подякував генералу Міллі, президенту Джо Байдену та американському народу за допомогу Україні.

За його словами, російська армія не має успіхів на лінії фронту, навіть попри вогневу перевагу, збільшення кількості військ та атак армія РФ.

“Завдяки мужності та професійності українських солдатів і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану”, — зазначив Залужний.