Про це він повідомив у Telegram.
Як зазначив Головнокомандувач наразі Україна зосередилася на прикритті обʼєктів критичної інфраструктури засобами ППО та ПРК, формуванні й підготовці резервів для ведення майбутніх бойових дій, а також на звільненні окупованих територій та недопущенні захоплення Росією нових ділянок.
Водночас він подякував генералу Міллі, президенту Джо Байдену та американському народу за допомогу Україні.
За його словами, російська армія не має успіхів на лінії фронту, навіть попри вогневу перевагу, збільшення кількості військ та атак армія РФ.
“Завдяки мужності та професійності українських солдатів і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану”, — зазначив Залужний.
- Перед повномасштабним вторгненням РФ Сполучені Штати неодноразово зверталися до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з проханням поділитися планами захисту України, проте Генштаб приховував їх від усіх до останнього, тримаючись за крихку надію відбити російську навалу.
- Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 13 жовтня провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час розмови предметно обговорили результати зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.