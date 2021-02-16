Соціальна мережа Parler, що є популярною серед прихильників колишнього президента США Дональда Трампа, почала працювати після місяця блокування.

Про це пише The Verge.

Компанія оголосила в пресрелізі, що сайт тепер доступний для користувачів з наявними обліковими записами й прийматиме нові реєстрації, починаючи з наступного тижня. Також оголошено ім’я тимчасового генерального директора — це Марк Меклер, який раніше був співзасновником правої групи Tea Party Patriots.

Перезапуск стався після того, як Apple, Google й Amazon зупинили обслуговування соцмережі через атаки на Капітолій США 6 січня.

Старі облікові записи користувачів Parler були відновлені, але старі “бесіди” – термін сайту для повідомлень — не збереглися.

Проте становище Parler у Мережі залишається невизначеним. Apple і Google не відновили застосунок у своїх магазинах. Також соцмережа потрапила під пильну увагу Конгресу — голова Комітету з нагляду палати представників Каролін Мелоні (штат Нью-Йорк) запитала документи про фінансування і діяльність Parler.

Parler – американський сервіс мікроблогів і соціальна мережа, популярна серед користувачів з консервативними поглядами. Нею користуються чимало прибічників Дональда Трампа. Соцмережа була заснована у 2018 році.