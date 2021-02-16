Про це пише The Verge.
Компанія оголосила в пресрелізі, що сайт тепер доступний для користувачів з наявними обліковими записами й прийматиме нові реєстрації, починаючи з наступного тижня. Також оголошено ім’я тимчасового генерального директора — це Марк Меклер, який раніше був співзасновником правої групи Tea Party Patriots.
Перезапуск стався після того, як Apple, Google й Amazon зупинили обслуговування соцмережі через атаки на Капітолій США 6 січня.
Старі облікові записи користувачів Parler були відновлені, але старі “бесіди” – термін сайту для повідомлень — не збереглися.
Проте становище Parler у Мережі залишається невизначеним. Apple і Google не відновили застосунок у своїх магазинах. Також соцмережа потрапила під пильну увагу Конгресу — голова Комітету з нагляду палати представників Каролін Мелоні (штат Нью-Йорк) запитала документи про фінансування і діяльність Parler.
Parler – американський сервіс мікроблогів і соціальна мережа, популярна серед користувачів з консервативними поглядами. Нею користуються чимало прибічників Дональда Трампа. Соцмережа була заснована у 2018 році.
- Компанія Google повідомила, що видаляє застосунок соціальної мережі Parler із Google Play. Він популярний серед прибічників чинного президента США Дональда Трампа.
- Раніше стало відомо, що дію облікового запису президента США Дональда Трампа в Twitter припинено. Тепер після переходу на сторінку Дональда Трампа користувачі бачать текст: “Профіль забанено. Twitter банить профілі, що порушують Правила Twitter”.
- Крім того, соціальна мережа Twitter заблокувала акаунти ряду прибічників чинного президента США Дональда Трампа, які на своїх сторінках просували теорії змови спільноти QAnon.
- 7 січня, після штурму Капітолія соціальні мережі Twitter і Facebook тимчасово заблокували акаунти Дональда Трампа. Тоді в адміністрації соцмережі попередили, що акаунт Трампа буде назавжди заблокований, якщо він продовжить порушувати політику Twitter щодо загроз насильства і дезінформації про вибори.
- 4 лютого генеральний директор і співзасновник соціальної мережі Parler, яка стала популярною у прихильників Дональда Трампа, Джон Матце залишив свій пост.