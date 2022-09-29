За даними аналітиків Інституту вивчення війни поразка російських військ у Лимані (Донецька область) є "фактично неминучою". Однак російське військове керівництво приховує не приділило потрібної уваги ситуації навколо Лимана, що, ймовірно, ще призведе до ще більшого зниження бойового духу російських армійців.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

28 вересня російські військові оглядачі обговорювали досягнення України навколо Лимана з підвищеним занепокоєнням, припускаючи, що російські сили в цьому районі можуть зазнати неминучої поразки.

Кілька російських оглядачів і відомих військових кореспондентів стверджували, що українські війська просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману та працюють над завершенням оточення російських військ у Лимані та вздовж північного берега річки Сіверський Донець у цьому районі.

Російські оглядачі також заявили, що Збройні сили України загрожують російським позиціям і комунікаціям, які підтримують Лиманське угруповання.

“Розвал у Лимані, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та західної Луганської областей і може дозволити українським військам загрожувати російським позиціям уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська”, – зауважили аналітики.

Експерти додали, що російське військове керівництво не спромоглося встановити інформаційні умови для потенційно неминучої поразки росіян у Лимані.

Зокрема міністерство оборони Росії не цікавилось втратами росіян навколо Лиману та не підготувалося до втрати цієї ділянки лінії фронту, що, ймовірно, ще більше знизить і без того низький бойовий дух росіян.

“Російська військова влада раніше не змогла встановити достатніх інформаційних умов для російських втрат після перших етапів українських контрнаступів у Харківській області, що руйнує моральний стан і спричиняє паніку серед російських сил на східній осі”, – наголосили аналітики.

Негативні коментарі після поразки на Харківщині, ймовірно, змусили Кремль оголосити часткову мобілізацію. Однак, наголосили експерти, майбутні досягнення ЗСУ у Донецькій та Луганській областях призведуть до ще більших незгод між російськими військами та їхнім керівництвом.