Про це повідомила телерадіокомпанія BBC.

Як сповіщалось, у грудні 2020 року 40 позивачок заявили, що Pornhub свідомо поширив відео з Girls Do Porn (сайт, що фактично займався секс-торгівлею), де у роликах фігурують неповнолітні дівчата, котрих обманом змусили до сексу.

Вони вимагали відшкодування 1 млн доларів для кожної та покриття судових витрат, гроші, які MindGeek заробив на розміщенні та просуванні відеороликів з їхньою участю та покриття судових витрат.

Організатори змушували неповнолітніх займатися сексом на камеру і брехали їм про те, що ці відео не будуть розповсюджуватися. Після знімання відео були завантажені на власний сайт Girls Do Porn, а також Pornhub, де Girls Do Porn монетизували свої відео як “партнера контенту” Pornhub. Власники Pornhub розуміли масштаби проблеми, але продовжували публікувати відео студії та отримувати прибутки. Позивачки переконували, що подавали скарги з детальною інформацією про шахрайство та примус, але їх ігнорували.

Жінки намагалися звести рахунки з життям через розповсюдження відеозаписів за їхньої участі, зроблених під тиском, в Інтернеті та мережі порносайтів MindGeek.

Телерадіокомпанія BBC повідомила, що з часом кількість позивачок зросла до 50.

19 жовтня 2021 року Pornhub, як найбільший сервіс канадської компанії MindGeek, погодився виплатити компенсацію усім 50 жертвам. Умови угоди сторін не розголошують.

У заяві MindGeek йдеться про те, що компанія не толерує розміщення незаконного вмісту на своїх платформах.