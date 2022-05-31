П’ятий президент України Петро Порошенко заявив про напрацювання сьомого пакета санкцій ЄС проти РФ та обмежень щодо очільника РПЦ патріарха Кирила.

Про це повідомив сайт української політичної партії “Європейська солідарність”.

Наразі Порошенко перебуває в Роттердамі на Конгресі Європейської народної партії. Під час інтерв’ю журналістам він повідомив, що в співпраці із союзниками вже напрацьовано сьомий пакет санкцій проти країни-агресора.

П’ятий президент України наголосив, що є історичним сам факт проведення саміту: це перший саміт ЄНП, присвячений саме Україні.

“Дуже важливо, що в резолюції всі без винятку пропозиції нашої команди, а ми активно працювали впродовж останнього тижня, потрапили в кінцевий варіант резолюції”, — додав Порошенко.

За його словами, попри скепсис щодо ухвалення шостого пакета санкцій, “Європа не показала слабкість та пройшла тест”, на що Путін точно не розраховував.

Порошенко зауважив, що підтримано нафтове ембарго: 90 % російської нафти, яку споживала Європа, буде зупинено. Також заборонено страхування європейськими компаніями морських перевезень російської нафти. Це сприятиме блокуванню перевезень поза межами Європи, на які розраховував Путін.

“Мета полягає в тому, щоби жодної європейської копійки не йшло на фінансування бомб, зброї, якими вбивають українців”, — наголосив Петро Порошенко.

На думку п’ятого президента України, відключення Сбербанку від SWIFT — також потужний удар по Росії. Він висловив сподівання щодо обмежень проти Газпромбанку в сьомому пакеті санкцій.

“Ми зараз працюємо над тим, щоб у сьомому пакеті обов`язково був присутній Газпромбанк і експорт російського газу до Європи. Це все ще великий пакет, який Путін використовує для продовження війни”, — підсумував Порошенко.

Окрім цього, Петро Порошенко повідомив про запровадження санкцій проти очільника РПЦ патріарха Кирила.

“Сьогодні ми маємо перше рішення, і я сподіваюся, що на засіданні ЄНП буде прийнято рішення, яке підтримають лідери Євросоюзу, щодо застосування санкції проти Кирила (Гундяєва)”, — прокоментував керівник “Європейської солідарності”.

Порошенко наголосив, що закликає всі політичні сили України об’єднатися в питанні санкцій проти Кирила.

“Я сподіваюсь на рішення Сполучених Штатів — застосувати санкції проти найвищого керівництва Російської православної церкви як структури ФСБ, яка підриває єдність українців, яка працює проти України, яка чинить злочини проти людства”, — додав п’ятий президент.

Також він зазначив, що днями має бути рішення про обмеження проти Кирила від української РНБО та української влади. За словами Порошенка, “ЄС” має на меті донести до Європейської народної партії повідомлення про необхідність запровадження таких санкцій.