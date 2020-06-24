П'ятий президент України Петро Порошенко хотів купити ще більше американської зброї, щоб передати Збройним силам для боротьби з країною-агресором на Донбасі.

Про це в мемуарах написав екс-радник американського лідера з питань національної безпеки Джон Болтон.

Болтон описав, як приїжджав до Києва на День незалежності України в 2018 році. Тоді, під час урочистого параду, він стояв поруч з п’ятим президентом Петром Порошенком і деякими іншими представниками уряду.

“Під час параду Порошенко кілька разів дякував мені за надане США обладнання і зброю, яку було видно прямо на параді, та за підрозділ Національної гвардії штату Теннессі, який крокував з іншими вояками НАТО, дислокованими в Україні для підготовки місцевих вояків”, – згадав Болтон.

Він зазначив, що за час візиту, зокрема під час урочистого прийому, Порошенко кілька разів заявляв про бажання придбати ще більше американської зброї для Збройних сил України.