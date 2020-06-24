Про це в мемуарах написав екс-радник американського лідера з питань національної безпеки Джон Болтон.
Болтон описав, як приїжджав до Києва на День незалежності України в 2018 році. Тоді, під час урочистого параду, він стояв поруч з п’ятим президентом Петром Порошенком і деякими іншими представниками уряду.
“Під час параду Порошенко кілька разів дякував мені за надане США обладнання і зброю, яку було видно прямо на параді, та за підрозділ Національної гвардії штату Теннессі, який крокував з іншими вояками НАТО, дислокованими в Україні для підготовки місцевих вояків”, – згадав Болтон.
Він зазначив, що за час візиту, зокрема під час урочистого прийому, Порошенко кілька разів заявляв про бажання придбати ще більше американської зброї для Збройних сил України.
- Раніше #Букви розповідали, про що ексрадник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон написав у своїх мемуарах.
- Дональд Трамп заявляв, що якщо його ексрадник Джон Болтон опублікує мемуари, то тим самим порушить закон і буде притягнутий до кримінальної відповідальності.