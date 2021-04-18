У рейтингу "ідеального для сучасної України політика національного рівня" перше місце посів п'ятий президент Петро Порошенко. За нього віддали голоси 17% опитаних.

Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованих на сайті дослідницької агенції Fama.

На другому місці нинішній очільник держави Володимир Зеленський (15%). За ними йдуть Юрій Бойко (11%), Юлія Тимошенко (8%), Ігор Смешко (5%), Віктор Медведчук (4%), Володимир Гройсман (3%), Олег Ляшко (3%).

У регіональному розрізі Порошенко лідирує на Заході (28%), у Центрі (18%) та на півночі України (17%).

Зеленський в лідерах на Сході (21%) та півдні України (19%).

Що стосується рис ідеального лідера національного рівня (без підказки), опитані називали персональні якості (60 %), а саме: чесність, виваженість, відданість тому подібне. Щодо професійних якостей, то це: досвід, компетентність. Їх назвав 21 % респондентів. 9% опитаних виокремлювали такі якості, як: авторитетність, комунікабельність, чисту репутацію.

Що стосується історичних постатей, яких опитані називали близькими до ідеального політика (названих без підказки), то це: Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, В’ячеслав Чорновіл, Михайло Грушевський, Йосип Сталін, Петро І, Іван Мазепа, Ярослав Мудрий, Степан Бандера.

Дослідження проводилось у партнерстві з Центром “Ейдос” та за фінансової підтримки Konrad Adenauer Stiftung Ukraine.

Збір первинних даних тривав 3–9 лютого 2021 року методом face-to-face [особисті інтерв’ю віч-на-віч]. Загалом було опитано 2 тис. громадян України від 18 років. Ми застосували багатоступеневу пропорційну стратифікаційну вибірку з використанням маршрутного методу та квотуванням на останньому щаблі. Квотування здійснювали за такими соціально демографічними характеристиками, як вік і стать.

Нагадаємо, що станом на кінець березня рейтинг президента України Володимира Зеленського становить менш як 25%.