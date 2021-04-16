Про це він розповів в інтерв’ю журналу НВ.
Порошенко підкреслив, що Україна “має багато простору для маневрів” в рамках взятих зобов’язань.
Три кроки для деескалації ситуації на Донбасі та вздовж кордонів:
- повернути українські підрозділи на позиції, з яких вони були відведені за два роки, вивести контрснайперські групи на передову, поновити активність розвідувальних груп;
- здійснити перегляд переговорних позицій, повернутися до розробки “дорожньої карти” імплементації Мінських домовленостей, наполягати на поновленні контролю над кордоном, а також відновити панування принципу “спочатку безпека”;
- провести реформи в Україні, продемонструвати боротьбу з корупцією та олігархами.
“Пін-код для успіху — боротьба з корупцією, впливом олігархів та очищення владних коридорів від російських агентів. Маємо пам’ятати золоте правило: Росія наважиться на наступальну воєнну операцію лише тоді, коли відчуватиме слабкість нашої держави, коли ціна агресії буде мінімальною”, — заявив Порошенко.
Крім того, він закликав провести розслідування “справи вагнерівців” і посилити розвідувальну роботу.
“Важлива розвідувальна координація з нашими партнерами. Кремль має розуміти, що всі його агресивні плани читаються і жодних несподіванок не станеться. Наша команда свого часу створила рівень довіри, необхідний для отримання розвідданих від західних партнерів. Зрив спецоперації із затримання російських військових злочинців із приватної армії Вагнера цю довіру підірвав. Треба провести ретельне розслідування “вагнергейту”, — вважає він.
П’ятий президент також порадив владі “відмовитися від переслідувань опозиційних політичних сил, цькування активістів і волонтерів, провокування через сумнівні ініціативи розколи у суспільстві, а також від послуг сумнівних радників”.
Загострення на Донбасі
Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.
Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.
За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.
8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.
Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.
Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.
Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.
- 30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
- 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
- Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.
- У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- 16 квітня під час візиту до Франції президент України Володимир Зеленський планує обговорити ситуацію на Донбасі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном.