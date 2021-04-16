П’ятий президент України та лідер “Європейської солідарності” Петро Порошенко запропонував три кроки для деескалації ситуації на Донбасі, яка відбувається на фоні стягування російських військ до українських кордонів.

Про це він розповів в інтерв’ю журналу НВ.

Порошенко підкреслив, що Україна “має багато простору для маневрів” в рамках взятих зобов’язань.

Три кроки для деескалації ситуації на Донбасі та вздовж кордонів:

повернути українські підрозділи на позиції, з яких вони були відведені за два роки, вивести контрснайперські групи на передову, поновити активність розвідувальних груп; здійснити перегляд переговорних позицій, повернутися до розробки “дорожньої карти” імплементації Мінських домовленостей, наполягати на поновленні контролю над кордоном, а також відновити панування принципу “спочатку безпека”; провести реформи в Україні, продемонструвати боротьбу з корупцією та олігархами.

“Пін-код для успіху — боротьба з корупцією, впливом олігархів та очищення владних коридорів від російських агентів. Маємо пам’ятати золоте правило: Росія наважиться на наступальну воєнну операцію лише тоді, коли відчуватиме слабкість нашої держави, коли ціна агресії буде мінімальною”, — заявив Порошенко.

Крім того, він закликав провести розслідування “справи вагнерівців” і посилити розвідувальну роботу.

“Важлива розвідувальна координація з нашими партнерами. Кремль має розуміти, що всі його агресивні плани читаються і жодних несподіванок не станеться. Наша команда свого часу створила рівень довіри, необхідний для отримання розвідданих від західних партнерів. Зрив спецоперації із затримання російських військових злочинців із приватної армії Вагнера цю довіру підірвав. Треба провести ретельне розслідування “вагнергейту”, — вважає він.

П’ятий президент також порадив владі “відмовитися від переслідувань опозиційних політичних сил, цькування активістів і волонтерів, провокування через сумнівні ініціативи розколи у суспільстві, а також від послуг сумнівних радників”.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.

Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.