Станом на кінець березня рейтинг президента України Володимира Зеленського становить менше 25%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-24 березня 2021 року.

Так, якби вибори президента відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали б 24,7% респондентів (серед тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором).

Варто зазначити, що на початок березня президентський рейтинг Зеленського становив 22,5%. Відтак, рівень підтримки глави держави дещо зріс.

За п’ятого президента, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка зараз готові проголосувати 13,9% опитаних (на початок березня було 14,6%).

Відтак у президентському рейтингу продовжують лідирувати Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

Варто зазначити, що в першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95% голосів.

За одного з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Юрія Бойка зараз проголосували б 12,6% респондентів (на початок березня було 11,6%).

За лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко могли б віддати голоси 11,8% опитаних (на початок березня було 11,3%).

Ігоря Смешка зараз підтримують 7,7%респондентів, Володимира Гройсмана – 5,2%, Дмитра Разумкова – 3,8%, Олега Ляшка – 3,7%, Анатолія Гриценка – 3,3%, Арсенія Яценюка – 2,8%, Олега Тягнибока – 1,6%, Кіру Рудик – 0,5%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.