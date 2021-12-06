Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

За словами політика, передусім слід дотримуватися правила “нічого про Україну без України”.

“Важливо, щоб і наші європейські, і наші американські союзники і до, і після розмови чітко координували свої дії з українською владою, українською державою, українським народом”, – сказав Порошенко.

Він також наголосив, що Росія не має і не буде мати право вето на вступ України до НАТО, на розширення НАТО на схід, а передумовою для будь-яких переговорів щодо зони безпеки є відновлення українського суверенітету і звільнення окупованих Криму і Донбасу, повернення їх до складу України.

Порошенко наголосив на важливості термінового відновлення “нормандського формату”,

“Тому що це не просто позиція Німеччини та Франції – це позиція Європейського Союзу, США, НАТО. Мати таких сильних союзників за спиною – це означає сильну Україну і сильну переговорну позицію”, – зазначив лідер “Європейської Солідарності”.

Петро Порошенко також сказав, що Україна б вітала призначення спеціального представника США для координації роботи в Нормандському форматі, оскільки це свого часу було зроблено.

Ще одною важливою умовою він назвав виконання Росією всіх пунктів Мінських домовленостей.

Політик також розповів, що очікує від міжнародних партерів допомоги у вигляді безпекової зброї, яка значно підвищить бойові спроможності української армії. Він наголосив на важливості в умовах загрози російського вторгнення підтримки України нашими партнерами та зазначив, що говорив про це під час усіх міжнародних зустрічей, під час виступу на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі, і під час зустрічей на Київському міжнародному форумі.

“Україна не просить, щоб натівські солдати воювали за наш суверенітет. Ми маємо одні з найкращих у світі Збройних Сил, які здатні дати відсіч. Але для підвищення ефективності наших Збройних Сил і для підвищення тої ціни, яку заплатить Путін, коли це рішення може зупинити Путіна від цього жахливого рішення, ми повинні відновити щось на кшталт

програми оборонної допомоги Україні під умовною назвою “ленд-ліз 2 … Ми потребуємо високоефективної найсучаснішої зброї у вигляді систем протиповітряної оборони, систем радіоелектронної розвідки і перешкоджання, контрбатарейних систем, ударних дронів та інших позицій, які зупинять агресора від прийняття жахливого рішення”, – резюмував Петро Порошенко.

Варто зазначити, що заява пролунала за день до віртуальної зустрічі президента Сполучених Штатів Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна.