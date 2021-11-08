Про це йдеться в заяві “5 каналу” та телеканалу “Прямий”. Також Петро Порошенко опублікував відеозвернення щодо цього.

Як сповіщалося, 5 листопада президент України Володимир Зеленський невідкладно підписав законопроєкт № 5599 (так званий закон про олігархів). 7 листопада закон набрав чинності. Експерти попереджали, що цей закон несе ризики для громадянського суспільства та приватного сектору можливості володіти ЗМІ, висловлювати свою думку. Адже законом передбачено, що “олігархом” є особа, яка, зокрема, є бенефіціаром засобів масової інформації.

“5 канал” та “Прямий” у своїй заяві запевняють, що цей закон спрямований не на боротьбу з олігархами, а на боротьбу “з неугодними ЗМІ та демократичними опозиційними силами”.

“Усвідомлюючи небезпеку, що створює цей закон для подальшого фінансування та діяльності незалежних ЗМІ та опозиційних демократичних сил, у минулу п’ятницю ми створили новий медіахолдинг “Вільні медіа”. Власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами. Додаткові 10% акцій холдингу відведено під участь усього трудового колективу медіа. Наголошуємо, що таким чином трудові колективи є найбільшим акціонером. … Медіахолдинг “Вільні медіа” придбав 100% корпоративних прав у телеканалах “5 канал” та “Прямий”, — оголосили редакції телеканалів.

Придбання відбулося, як зазначають, “за ринковою ціною”. Угода передбачає розстрочку з виплати покупної ціни, яка не розголошується.

“Важливо також, що документи угоди прямо передбачають заборону Петру Порошенку будь-яким чином впливати на редакційну політику каналів чи іншим чином здійснювати контроль щодо “Вільних медіа”, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, п’ятий президент та лідер “ЄС” придбав “Прямий” в лютому, заявивши, що на найближчому засіданні РНБО планували застосувати санкції проти власника цього телеканалу Володимира Макеєнка. “5 каналом” він володів з початку 2000-х.

У своєму відеозверненні про передачу акцій телеканалів Петро Порошенко заявив, про системний тиск на “5 канал” та “Прямий”. Крім цього, він запевнив, що закон про олігархів використовується з метою змусити власників телеканалів продати свої медіаресурси.

“Інформаційні служби більшості телеканалів і без того перебувають в оперативному управлінні Офісу президента. Але просто оренди владі вже замало. Вона хоче забрати ці канали у фактичну власність Зеленського”, — переконаний Порошенко.

В заяві телекалів також зазначено, що найближчим часом власники “Вільні медіа” матимуть укласти з телеканалами угоду про невтручання в редакційну політику.

Згідно з даними з відкритих реєстрів, директоркою ТОВ “Вільні медіа” з видами діяльності “Діяльність холдингових компаній” та “забезпечення трудовими ресурсами” і статутним капіталом 10 тисяч гривень є Петреня Діана Олександрівна.

Власниками компанії є: Губіна Лариса Іванівна, Геращенко Ірина Володимирівна, Глуховська Світлана Миколаївна, Мжельський Володимир Анатолійович, Жданов Дмитро Олександрович, Ар’єв Володимир Ігорович, Цеголко Святослав Петрович, Фріз Ірина Василівна, Конотоп Яна Олександрівна та Сюмар Вікторія Петрівна (мають по 9%) а також ТОВ “Телеканал Прямий” і ТОВ “Телерадіокомпанія “НБМ”, які мають по 5%.