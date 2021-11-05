Зеленський підписав закон «про олігархів»

“Документ спрямовано для офіційного опублікування”, — зазначили в Офісі президента.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна скерує цей закон на розгляд Венеціанської комісії після підписання президентом.

Про що закон?

Повна назва проєкту закону №5599 – “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”.

Його ініціатором є президент Володимир Зеленський.

Метою документа є “подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу, забезпечення національної безпеки України в економічній, політичній та інформаційній сферах, захисту демократії, забезпечення державного суверенітету та уникнення випадків маніпулювання свідомістю громадян умисно спотвореною інформацією задля отримання доступу до ресурсів, належних на праві власності Українському народові”.

У законопроєкті надано визначення термінів “бенефіціар”, “електронний засіб масової інформації”, “засіб масової інформації”, “пов’язана особа”, “кінцевий бенефіціарний власник (контролер)”.

“Олігархом” же в документі названо “особу, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті”.

#Букви розповідали, кого глава держави пропонує віднести до категорії “олігархів”, хто формувати їхній перелік та які наслідки матиме потрапляння до “реєстру олігархів”.

Термін дії закону – 10 років.