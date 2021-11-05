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Зеленський підписав закон «про олігархів»

Президент України Володимир Зеленський невідкладно підписав законопроєкт № 5599 (так званий закон про олігархів).

П’ятниця, 5 листопада 2021, 16:20

Про це повідомили в Офісі президента.

Як сповіщалося, 23 вересня Верховна Рада України підтримала у другому читанні ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт “про олігархів”. Наступного дня стало відомо, що Верховна Рада матиме переголосувати законопроєкт про олігархів № 5599.

У п’ятницю, 5 листопада, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 5599 “про олігархів”.

Сьогодні ж президент Володимир Зеленський поставив свій підпис.

Підписання документа відбулося попри заяви колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про те, що процедура, за якою ухвалювали закон, дає змогу заблокувати документ через Конституційний Суд. Нагадаємо, депутати Верховної Ради з фракції “Європейської Солідарності” подавали заяви до Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Офісу Генпрокурора про можливе вчинення кримінального правопорушення під час голосування за закон “про олігархів”.

“Документ спрямовано для офіційного опублікування”, — зазначили в Офісі президента.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна скерує цей закон на розгляд Венеціанської комісії після підписання президентом.

Про що закон?

Повна назва проєкту закону №5599 – “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”.

Його ініціатором є президент Володимир Зеленський.

Метою документа є “подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу, забезпечення національної безпеки України в економічній, політичній та інформаційній сферах, захисту демократії, забезпечення державного суверенітету та уникнення випадків маніпулювання свідомістю громадян умисно спотвореною інформацією задля отримання доступу до ресурсів, належних на праві власності Українському народові”.

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У законопроєкті надано визначення термінів “бенефіціар”, “електронний засіб масової інформації”, “засіб масової інформації”, “пов’язана особа”, “кінцевий бенефіціарний власник (контролер)”.

“Олігархом” же в документі названо “особу, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті”.

#Букви розповідали, кого глава держави пропонує віднести до категорії “олігархів”, хто формувати їхній перелік та які наслідки матиме потрапляння до “реєстру олігархів”.

Термін дії закону – 10 років. 

Теги: Володимир Зеленський, закон про олігархів

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