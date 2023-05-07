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Порошенко передав артилеристам комплекс з трьома БПЛА Poseidon і пересувну авторемонтну майстерню
Допомагають перемагати

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко передав артилеристам у бригаду комплекс з трьома БПЛА Poseidon і мобільним пунктом управління, а також пересувну авторемонтну майстерню. До передачі допомоги долучилися волонтери ГО "Справа Громад" і Фонд Порошенка. 

Неділя, 7 травня 2023, 17:16
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Про це повідомило пресслужба “ЄС“.

У повідомленні наголосили, що артилеристам важливо швидко знаходити цілі і точно їх знешкоджувати. БПЛА Poseidon мають дальність роботи до 150 кілометрів на висоті до 4000 метрів. Комплекс підходить для розвідки та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

Фото партії “Європейська Солідарність”

“Комплекс дуже хороший: і дальність, і телеметрія, три канали. І захист від РЕБу. Камера одна з найкращих і система стабілізації. Тепловізор дуже гарний. Хочеться вже швидше приступити до роботи”, – сказали артилеристи.

Фото партії “Європейська Солідарність”

Петро Порошенко наголосив, що дрони літають над ворожими позиціями, надаючи необхідну інформацію як для артилерії, так і командуванні. Також пункт управління на базі вантажівки DAF дозволяє в онлайн-режимі спостерігати за тим, що відбувається на полі бою.

“Тут окрім оператора БПЛА, пілота додатково є місце для артилериста-коригувальника вогню. Є для бійця, який відповідає за комунікацію. І є місце для командира”, – додав Порошенко.

Фото партії “Європейська Солідарність”

Глава “ЄС” додав, що було укладено контракт з виробниками батарей, аби вони мали потужність на 40% більше. Влітку у війська надійдуть безпілотники нового покоління Mark IV, які матимуть ще потужніший захист від ворожих засобів РЕБ.

Додатково було передати захисникам мобільне СТО. У ньому знаходиться все необхідне обладнання для ремонту і важкої, і легкої техніки, аби просто на полі бою забезпечити ремонт.

Фото партії “Європейська Солідарність”

У пресслужбі наголосили, що ця найбільша артилерійська бригада у складі ЗСУ має особливу місію, бо на південному напрямку вона прикриває все узбережжя. Її дивізіони брали участь у боях під Балаклією на Харківщині, а зараз завдають вогневого ураження окупантам на лівому березі Херсонщини. На рахунку цієї бригади – і потоплений російський крейсер “Москва”. Вони також швидко опанували західну зброю, і тепер вправно володіють американськими гаубицями М777.

Фото партії “Європейська Солідарність”

Фото партії “Європейська Солідарність”

Фото партії “Європейська Солідарність”

Теги: безпілотники, благодійсність, БПЛА Poseidon, волонтери, допомога ЗСУ, Збройні сили України, Петро Порошенко, повномасштабна війна, російсько-українська війна - наслідки, російсько-українська війна, техніка для ЗСУ, українські військові, фонд Порошенка, БПЛА

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