Порошенко передав артилеристам комплекс з трьома БПЛА Poseidon і пересувну авторемонтну майстерню

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко передав артилеристам у бригаду комплекс з трьома БПЛА Poseidon і мобільним пунктом управління, а також пересувну авторемонтну майстерню. До передачі допомоги долучилися волонтери ГО "Справа Громад" і Фонд Порошенка.

Про це повідомило пресслужба “ЄС“.

У повідомленні наголосили, що артилеристам важливо швидко знаходити цілі і точно їх знешкоджувати. БПЛА Poseidon мають дальність роботи до 150 кілометрів на висоті до 4000 метрів. Комплекс підходить для розвідки та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

“Комплекс дуже хороший: і дальність, і телеметрія, три канали. І захист від РЕБу. Камера одна з найкращих і система стабілізації. Тепловізор дуже гарний. Хочеться вже швидше приступити до роботи”, – сказали артилеристи.

Петро Порошенко наголосив, що дрони літають над ворожими позиціями, надаючи необхідну інформацію як для артилерії, так і командуванні. Також пункт управління на базі вантажівки DAF дозволяє в онлайн-режимі спостерігати за тим, що відбувається на полі бою.

“Тут окрім оператора БПЛА, пілота додатково є місце для артилериста-коригувальника вогню. Є для бійця, який відповідає за комунікацію. І є місце для командира”, – додав Порошенко.

Глава “ЄС” додав, що було укладено контракт з виробниками батарей, аби вони мали потужність на 40% більше. Влітку у війська надійдуть безпілотники нового покоління Mark IV, які матимуть ще потужніший захист від ворожих засобів РЕБ.

Додатково було передати захисникам мобільне СТО. У ньому знаходиться все необхідне обладнання для ремонту і важкої, і легкої техніки, аби просто на полі бою забезпечити ремонт.

У пресслужбі наголосили, що ця найбільша артилерійська бригада у складі ЗСУ має особливу місію, бо на південному напрямку вона прикриває все узбережжя. Її дивізіони брали участь у боях під Балаклією на Харківщині, а зараз завдають вогневого ураження окупантам на лівому березі Херсонщини. На рахунку цієї бригади – і потоплений російський крейсер “Москва”. Вони також швидко опанували західну зброю, і тепер вправно володіють американськими гаубицями М777.