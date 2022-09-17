Петро Порошенко передав військовим два комплекси суперсучасних БПЛА проєкту "Очі Арти". У комплекси входять шість безпілотників і три станції.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

“Ще два дні тому вони пливли через Середземне море. Наші волонтери їх через всю Європу доставили, і вже сьогодні вони у нас тут”, – зазначив Порошенко.

Такі безпілотники дуже потрібні на фронті. Військові пояснили, що один дрон може замінити по функціоналу, з виконання бойових завдань роту солдат: “Це можна робити дистанційно, зберегти людські ресурси, фінансові ресурси й часові. Тому, що для того, щоб виконати бойове завдання, наприклад на 5-8-10 кілометрів, треба витратити на підготовку певну кількість днів, а отакий безпілотник зробить вам це за кілька годин без втрати вищезгаданих ресурсів”, – йдеться в повідомленні.

“Тут буде розгорнута навчальна програма “Очі Арти”, будуть готувати операторів цих неймовірних, фантастичних, з чудовими можливостями дронів. Проведені вже перші випробування на протидію засобам радіоелектронної боротьби. Вони пройшли блискуче”, – сказав п’ятий президент.

Порошенко наголосив, що разом з командою будуть вдосконалювати програмне забезпечення, засоби оптики, “тепла”, зв’язку і багато-багато іншого для того, щоб зробити точнішими удари артилерії, правдивіші дані розвідки.

У серпні Фонд Порошенка та ГО “Справа Громад” домовились з виробниками про унікальну програму із постачання в українську армію цих безпілотників. Кошти збирають волонтери, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.