У ЗМІ зазначили, що Україна припинила публічно закликати Сполучені Шати надати високотехнологічне озброєння для боротьби з російською агресією. Однак насправді перемовини щодо надання Україні сучасного озброєння тривають за зачиненими дверима і навіть є деякі успіхи.

Про це повідомляє Politico.

За словами радників українського уряду, представників Пентагону та керівників оборонної промисловості США, обидві сторони обговорюють, чи надсилати Україні винищувачі F-16, системи ППО Patriot та безпілотників Gray Eagle, поки довготривалі угоди щодо фінансування ще тривають.

Президент України Володимир Зеленський вимагав від Заходу більше артилерії, ракетних установок і високоточної зброї, яку США та західні союзники зрештою надали у великій кількості цього літа.

Проте останніми тижнями відбувся перехід від гучних закликів до тихіших перемовин щодо озброєння.

Непублічні перемовини очолили радники Зеленського в Києві та ключові співрозмовники у Вашингтоні після поради адміністрації президента США Байдена, яка спонукала Київ зосередитись більше на тому, що йому потрібно зараз, щоб витіснити російські сили на сході та півдні України.

Зміна публічної кампанії на приватну відбулася, оскільки у Білому домі занепокоїлись тим, що запити на висококласну зброю відвертають увагу від більш нагальних потреб Києва на полі бою.

Протягом кількох місяців після повномасштабного вторгнення Росії наприкінці лютого українські лідери просили системи ППО Patriot та інші високоякісні технології, ставлячи їх на перше місце у списку необхідного озброєння. Та вже в останніх запитах Київ закликав надати більше артилерійських снарядів та ракет для HIMARS.

Однак, згідно з трьома джерелами та особами, які підтримують зв’язок з київським урядом, розмови про можливе придбання ППО Patriot, винищувачі F-16 та БПЛА Gray Eagle тривають. Поки що на невисокому рівні, адже США й надалі остерігаються, що таке озброєння Кремль сприйме як провокацію. Окрім цього, потрібен час аби навчитись користуватись складним обслуговуванням цього озброєння, а війна вже у самому розпалі. Ще одна проблема – дефіцит ППО Patriot, адже цю систему хочуть отримати чимало країн.

Оскільки на сході та півдні триває важка боротьба, а російські ракети руйнувати цивільну інфраструктуру в Україні, це додаткове свідчення, що Україні потрібна сучасна ППО, а не декілька російських С-300, які зараз є на озброєнні України.

Щоб зрештою розв’язати цю проблему, офіційні особи США продовжують обговорювати, чи відправляти ППО Patriot в Україну в межах довгострокової стратегії.

Обговорення щодо того, чи надсилати систему, перебувають на ранніх стадіях у міністерстві оборони США і остаточне рішення буде приймати президент Джо Байден. Але той факт, що чиновники говорять про такий крок, є серйозною зміною в порівнянні з весною цього року, коли офіційні особи США відкинули цю ідею.

Якщо постачання, то, швидше за все, США підпишуть контракт з Raytheon на створення додаткових систем для Києва, а не передачу відносно рідкісних — і активно розгорнутих — батарей Patriot зі складу США.

Patriot — це складна багатоцільова система, призначена для збивання літаків, балістичних або крилатих ракет. Окрім США, цією системою керують 17 країн, зокрема Румунія та Польща.

Це оборонна зброя, яка змусить російських пілотів “двічі подумати”, перш ніж атакувати українські війська, сказав Том Карако, старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Нещодавно відповідаючи на запитання щодо надання Україні ППО Patriot та іншої нової зброї, речник Пентагону сказав, що у відомства “поки що немає нових повідомлень”.

Розмови про постачання безпілотника MQ-1C Gray Eagle також тривають місяцями.

Існує кілька проблем, які перешкоджають ухваленню рішення щодо постачання цих БПЛА. Зокрема потенційна втрата технологій, які є на безпілотниках, якщо росіяни їх збиватимуть.

Щодо винищувачів F-16, то все більше країн Східної Європи відмовляються від своїх старих російських або навіть радянських літаків і сподіваються, що США почнуть продавати або фінансувати F-16 для власної оборони. Поставка 14 винищувачів F-16 до Словаччини вже була відкладена на рік — до 2024 року — через проблеми з ланцюгом поставок. Тому їх постачання – це також і проблема пріоритетів, хто швидше повинен отримати винищувачі.