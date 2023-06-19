Джерело: пресслужба “Європейської Солідарності”.
Тягачі закуплені коштом Фонду Порошенка, волонтерів ГО “Справа громад” і небайдужих українців. 10 із 20 попередньо закуплених тягачів Foden уже на лінії фронту.
Команда Порошенка знайшла ще 20 тягачів, британські партнери вже подали відповідні документи на отримання експортної ліцензії, щоб прискорити процедури.
“В Україні за цими автомобілями вишукувалась черга артилеристів, бо розвантаження контейнера з боєприпасами займає півтори хвилини. Або евакуація бронетехніки займе півтори хвилини. Під час контрнаступу це дуже потрібно”, – розповів Порошенко.
За словами політика, він не планує на цьому зупинятися: також придивляється до потужних восьмиколісних DAFів з кранами-маніпуляторами, які мають схожі з Fodenом характеристики.
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