Про це повідомляють #Букви із посиланням на відкриті джерела.
Мер міста Дніпро Борис Філатов заявив про обстріли та закликав містян залишатися в укриттях.
“Обстріл прямо по центру Дніпра. З укриттів не виходимо! Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації”, – зазначив він.
Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що по Дніпру росіяни випустили дві ракети. Одну ракету збила ППО, натомість друга поцілила залізничну інфраструктуру.
Також голова Черкаської ОВА Ігор Табурець поінформував, що у місті працює ППО, і закликав усіх залишатися в укриттях.
Своєю чергою, голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін заявив, що російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру.
“Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури у Дніпрі. Серед залізничників потерпілих немає. Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги”, – зазначив Камишін.
Водночас мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив про те, що у місті також лунають вибухи.
“У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, залишайтеся в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото або відео. Офіційну інформацію повідомимо вам пізніше”, – заявив він.
Про ракетний удар також повідомив мер Броварів Київської області Ігор Сапожко.
“Є інформація про ракетний удар у с.Требухів. Подробиці з’ясовуємо”, – зазначив Сапожко.
- Нагадаємо, увечері 3 травня – повітряна тривога лунала по всій території України. Стратегічні бомбардувальники РФ Ту-95 або ж Ту-160 завдали ракетного удару із Каспійського регіону. Орієнтовно випущено 18 ракет, які влучили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей.
- Станом на 3 травня російські військові завдали ракетних ударів по низці областей України, частину ракет збила ППО.
- Також російські окупаційні війська завдали два удари з реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл Харкова.
- Згідно з розвідними даними, понад чверть підрозділів, які Кремль залучив для вторгнення в Україну, у підсумку понад двомісячної повномасштабної війни, ймовірно, виявилися “неефективними”.