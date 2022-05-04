4 травня ввечері російські війська знову завдали ракетних ударів по містах України. Повітряна тривога лунала у Дніпрі, Черкасах, Миколаєві, Броварах.

Про це повідомляють #Букви із посиланням на відкриті джерела.

Мер міста Дніпро Борис Філатов заявив про обстріли та закликав містян залишатися в укриттях.

“Обстріл прямо по центру Дніпра. З укриттів не виходимо! Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації”, – зазначив він.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що по Дніпру росіяни випустили дві ракети. Одну ракету збила ППО, натомість друга поцілила залізничну інфраструктуру.

Також голова Черкаської ОВА Ігор Табурець поінформував, що у місті працює ППО, і закликав усіх залишатися в укриттях.

Своєю чергою, голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін заявив, що російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру.

“Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури у Дніпрі. Серед залізничників потерпілих немає. Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги”, – зазначив Камишін.

Водночас мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив про те, що у місті також лунають вибухи.

“У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, залишайтеся в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото або відео. Офіційну інформацію повідомимо вам пізніше”, – заявив він.

Про ракетний удар також повідомив мер Броварів Київської області Ігор Сапожко.