Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.
“Генерал Залужний і генерал Забродський у блискучій стратегічній статті написали: щоб переконливо перемагати у цій війні, нам потрібно додатково ще 20-30 бригад”, – зазначив Порошенко.
За його словами, реалізації цієї ідеї закупили бригадний комплект зв’язку, який є “скарбом не просто для кожного зампотилу бригади, а мрією для кожного комбрига”: “Це круті радіостанції Motorola 4401. Оце – командирські радіостанції 4800. Це – додаткові акумулятори, додаткові антени. Це – ретранслятор, який збільшує в рази зону дії зв’язку бригади. В усіх радіостанцій зв’язок цифровий, захищений, 256 біт”, – сказав Порошенко.
“І от бригадний комплект зв’язку тут зараз перед вами. Весь цей скарб коштує 6 мільйонів гривень. Як завжди 3 – з мене, 3 – з вас. І терміново на передок”, – наголосив п’ятий президент.
За півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США.
За ці кошти придбали тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.
- Російських новачків, яких російське командування перекинуло на нульові позиції, не оснастили нічим – ні одягом, ні необхідними речами, ні адекватною зброєю.
- ЗМІ, посилаючись на дані розвідки США зазначають, що Росія почала купувати озброєння у Північної Кореї. Це свідчить про те, що міжнародні санкції стали перешкодою для оснащення військ РФ.
- Порошенко та волонтери ГО “Справа Громад” передали чергову партію техніки для бійців, які зараз на передовій. Новий пікап Mitsubishi L200, а також радіостанції Motorola, генератори, комп’ютерну техніку, шоломи.