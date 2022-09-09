П'ятий Президент України Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" передадуть у ЗСУ партію радіостанцій Motorola та обладнання для зв’язку. П’ятий Президент говорить – зараз формуються нові батальйони й бригади, тож потреби на передовій зростають.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

“Генерал Залужний і генерал Забродський у блискучій стратегічній статті написали: щоб переконливо перемагати у цій війні, нам потрібно додатково ще 20-30 бригад”, – зазначив Порошенко.

За його словами, реалізації цієї ідеї закупили бригадний комплект зв’язку, який є “скарбом не просто для кожного зампотилу бригади, а мрією для кожного комбрига”: “Це круті радіостанції Motorola 4401. Оце – командирські радіостанції 4800. Це – додаткові акумулятори, додаткові антени. Це – ретранслятор, який збільшує в рази зону дії зв’язку бригади. В усіх радіостанцій зв’язок цифровий, захищений, 256 біт”, – сказав Порошенко.

“І от бригадний комплект зв’язку тут зараз перед вами. Весь цей скарб коштує 6 мільйонів гривень. Як завжди 3 – з мене, 3 – з вас. І терміново на передок”, – наголосив п’ятий президент.

За півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США.

За ці кошти придбали тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.