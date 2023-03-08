Про це він сказав в етері німецького телеканалу Deutsche Welle.

Відповідаючи на запитання, “чи вважає він правильним рішення України продовжувати захищати місто за будь-яку ціну”, Порошенко сказав: “висновок, правильне рішення чи погане, можна зробити лише на основі повної інформації, якою володіють Головнокомандувач Збройних сил України та Президент.

П’ятий президент вважає, що це спосіб, як Україна може зупинити російську наступальну операцію, яка була спланована і публічно оголошена в лютому та березні.

У відповідь про те, що Збройні сили України нібито були готові відступити й чи президент Володимир Зеленський “не зловживає своїм військовим керівництвом, змушуючи їх тримати Бахмут”, Порошенко зазначив: “хочу звернути увагу, що основним джерелом цієї інформації є російський наратив. І я вважаю це частиною російської пропаганди”

Він вважає, що Україні потрібен один місяць для підготовки нових українських бригад і для отримання після рішення Рамштайну тисячі озброєних персональних транспортних засобів і бойових танків НАТО.

“Це конче необхідно разом із боєприпасами, яких нам не вистачає зокрема і в Бахмуті, і ми платимо за це надзвичайно високу ціну”, — наголосив Петро Порошенко.

За його словами, в України достатньо зброї, аби протистояти РФ, але не вистачає зброї для наступальної операції.

“Я повернувся з фронту близько тижня тому, де спілкувався з солдатами. У них точно не вистачає боєприпасів — і це для нас пріоритет. Це життєво важливий фактор нашої перемоги”, — додав голова “Європейської Солідарності”.