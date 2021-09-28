Другий президент України Леонід Кучма та п'ятий президент Петро Порошенко названі найбільш успішними за інших голів держави в міжнародній політиці.

Про це йдеться у дослідженні соціологічної компанії SOCIS.

Так, респонденти мали дати відповідь на запитання “Хто з президентів України, на вашу думку, був найбільш успішним у міжнародній політиці?”

32,2 % опитаних віддали свій голос за Петра Порошенка. Нагадаємо, що саме за його каденції була підписана Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Крім того, Україна отримала “безвіз”.

Другим успішним президентом у міжнародній політиці українці назвали Леоніда Кучму – 17,7 %.

8,1 % опитаних вважають, що нинішній очільник держави є найбільш успішним в міжнародній політиці.

Леоніда Кравчука успішним у цій царині вважають 7,4 %, Віктора Януковича – 5,1 %, а Віктора Ющенка – 4,9 %.

До того ж, 21,8 % опитаних вважає, що серед політиків саме Петро Порошенко найбільш спроможний ефективно забезпечити інтеграцію України до ЄС та НАТО. На другому місці Володимир Зеленський – 16,8%.

Опитування проводилося з 16 по 21 вересня 2021 року в усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих регіонів. Загалом було опитано 2000 респондентів. Похибка складає 2,4 %.