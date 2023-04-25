Під час виступу на Європейському Економічному Конгресі в Польщі лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав розблокувати експорт сільськогосподарської продукції з України.

Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності”.

Політик наголосив, що Україна потребує фінансової підтримки – наша держава втратила 45% своєї економіки. Через атаки на критичну інфраструктуру ми втратили 50% нашої енергетики, 79% нашої металургійної галузі, тож нині аграрний сектор забезпечує понад 60% експорту. І якщо його обмежити – наслідки можуть бути катастрофічними. Тож Порошенко попросив не скорочувати поставки аграрної продукції з України.

“Будь ласка, давайте перейдемо до позиції компенсації фермерам. Але не скорочувати поставок. Бо я їхав до Польщі з Києва і бачив 30-ти кілометрову чергу українських вантажівок, тому що їх зупинили, вони сидять і чекають там”, – зазначив Порошенко.

Він також подякував владі та народу Польщі за те, що надали прихисток мільйонам українських жінок і дітей. Польща також демонструє лідерство у підтримці нашої держави: як у постачанні зброї, так й економічно та на геополітичній арені.

Петро Порошенко наголосив: Україна не хоче просити фінансову допомогу, Україні треба дати можливість виготовляти і продавати свою продукцію.

“Ці заборони зупиняють українську перемогу. І це неприпустимо”, – переконаний він.