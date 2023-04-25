Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності”.
Політик наголосив, що Україна потребує фінансової підтримки – наша держава втратила 45% своєї економіки. Через атаки на критичну інфраструктуру ми втратили 50% нашої енергетики, 79% нашої металургійної галузі, тож нині аграрний сектор забезпечує понад 60% експорту. І якщо його обмежити – наслідки можуть бути катастрофічними. Тож Порошенко попросив не скорочувати поставки аграрної продукції з України.
“Будь ласка, давайте перейдемо до позиції компенсації фермерам. Але не скорочувати поставок. Бо я їхав до Польщі з Києва і бачив 30-ти кілометрову чергу українських вантажівок, тому що їх зупинили, вони сидять і чекають там”, – зазначив Порошенко.
Він також подякував владі та народу Польщі за те, що надали прихисток мільйонам українських жінок і дітей. Польща також демонструє лідерство у підтримці нашої держави: як у постачанні зброї, так й економічно та на геополітичній арені.
Петро Порошенко наголосив: Україна не хоче просити фінансову допомогу, Україні треба дати можливість виготовляти і продавати свою продукцію.
“Ці заборони зупиняють українську перемогу. І це неприпустимо”, – переконаний він.
- Генеральна секретарка Угорської зернової асоціації Жофія Потса розкритикувала рішення прем’єра Угорщини Віктора Орбана заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з України. Вона вважає, що рішення призведе до дефіциту і підірве зусилля зі стримування найвищого рівня інфляції в ЄС.
- Польща змінить перелік сільськогосподарської продукції, забороненої для імпорту з України.