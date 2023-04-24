Генеральна секретарка Угорської зернової асоціації Зсофія Потса розкритикувала рішення президента Угорщини Віктора Орбана заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з України. Вона вважає, що рішення призведе до дефіциту і підірве зусилля зі стримування найвищого рівня інфляції в ЄС.

Про це повідомило Bloomberg.

Зсофія Потса заявила, що Угорщина має імпортувати близько 700 тисяч тонн кормової кукурудзи. Причиною став неврожай минулого року, а Україна була б найдешевшим постачальником.

“Ми у відчаї і не підтримуємо жодних заборон на імпорт, насправді ми потребуємо імпорту”, – заявила вона.

Зазначимо, що адміністрація президента Віктора Орбана разом із Польщею та Словаччиною запровадили заборону на українське зерно та окремі сільськогосподарські продукти до кінця червня.

У країнах ЄС вважають, що українські постачальники можуть завдати шкоди європейським фермерам. Проте гендиректорка Угорської зернової асоціації наголосила, що блокування потоків з України буде тиснути на ціни на продовольство в Угорщині, де рівень інфляції перевищує 25%.

Довідка. Імпорт українського зерна та олійних культур заборонили Угорщина, Польща, Словаччина та Болгарія. Також у Румунії владна Соціал-демократична партія (СДП) заявляла, що звернеться до уряду для ухвалення надзвичайного указу про тимчасову заборону на імпорт українського зерна.

Єврокомісія засудила рішення Польщі та Угорщини заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. Стосовно інших країн не йшлося, оскільки на момент заяви рішення ухвалили дві вищезгадані держави.

Пізніше українська та польська сторони домовилися, що транзит товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з 20 на 21 квітня.