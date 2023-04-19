Про це інформує RMF24.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус зазначив, що оголошений 15 квітня перелік забороненої для ввезення з України продукції може змінитися. Найімовірніше, що з нього вилучать м’ясо, вина та живу худобу.

Коментуючи анонсовані заходи відстеження українського зерна, яке прямує через Польщу транзитом, Роберт Телус сказав, що GPS-маячки будуть застосовуватися до вантажів, які перевозять автомобільним та залізничним транспортом. Однак за його словами, це не означає, що такі запобіжні засоби будуть у кожній вантажівці з українською продукцією.

“Транспортні засоби можуть об’єднувати у групи. Я не знаю, чи це буде 10, чи 20 машин, це вирішуватиме митна служба”, – пояснив міністр.

Нагадаємо, що 15 квітня Польща тимчасово заборонила імпорт зерна та інших харчових продуктів з України, “щоб захистити польський сільськогосподарський ринок від дестабілізації”.

Одначе, 16 квітня Єврокомісія засудила рішення Польщі та Угорщини заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. Речниця Європейської комісії Аріанна Подеста заявила, що нині “односторонні дії неприйнятні”.

Коли Росія повномасштабно вдерлася в Україну, вона заблокувала порти та морські шляхи, які використовувалися для експорту українського зерна до Африки та Близького Сходу. Побоюючись широкомасштабного голоду, Європейський Союз скасував мита на зерно з України, щоб полегшити розподіл на ці світові ринки.

Відтоді українське зерно потрапило до Польщі, але значна його частина залишилася в країні, що знизило ціни та спричинило значні фінансові збитки польських фермерів.

Це викликало протести та заклики до Європейської комісії втрутитися. Водночас міжнародна організація лише викликала ще більше обурення, оприлюднивши проєкт рішення про продовження безмитного та неквотованого імпорту українського зерна до червня 2024 року.

Проте 18 квітня міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що транзит українських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з 20 на 21 квітня.

Від початку повномасштабної війни Польща надає широку підтримку Україні. Свириденко переконує, що сторони розв’язують усі питання як партнери, зокрема й проблемні. Тому уряд оперативно і конструктивно має реагувати на кризову ситуацію

“Ми розуміємо ситуацію польських фермерів, і польська сторона розуміє становище українських фермерів, які страждають від війни. Зрештою, першопричиною цієї ситуації є саме російська агресія. І ми зробимо все, щоб РФ не скористалася з ситуації”, – мовиться у дописі міністерки.

За результатами переговорів вирішено, що транзит українських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з четверга на п’ятницю.

Польська сторона поінформувала щодо технічних аспектів транспортування української продукції територією Польщі.