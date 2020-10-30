Про це повідомляють #Букви.
Як відомо, у травні цього року Печерський суд Києва задовольнив позов Шарія про захист честі, гідності та ділової репутації.
Шарій вимагав, аби Порошенко публічно спростував свої заяви які буцім-то принижують честь та гідність Шарія. Йдеться про заяву п’ятого президента, озвучено під час візиту на Рівненщину у січні 2019 року. Тоді на питання про нібито переслідування Шарія Порошенко заяви, що він — “не український журналіст, тому що він працює на Росію”.
Суд, зазначивши, що Шарій мав акредитаційні картки Інтернет-видань “From-UA” та “Обозреватель” і має українське громадянство, зобов’язав Порошенка опублікувати спростування у газеті “Урядовий кур’єр” та сплатити на користь Шарія судовий збір в розмірі 1 536 гривень.
Проте Порошенком було подано апеляцію, справу розглядав Київський апеляційний суд. 28 жовтня суд скасував скасовано рішення Печерського суду “повністю або частково і ухвалив у відповідній частині нове рішення”. Рішення суду наразі не оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.
- Раніше Верховний суд України не задовольнив касаційну скаргу лідера партії “Партія Шарія” Анатолія Шарія, в якій він просив визнати недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію інформацію, яка прозвучала в ефірі телеканалу “Еспресо”. Шарія, зокрема, назвали “кремлівським проєктом” і “блогером, якого “використовують його російські господарі”.
- У липні Анатолій Шарій у своєму Telegram-каналі повідомив, що його людина зайшла в Одесі за президентом Володимиром Зеленським у туалет “з маленькою колбочкою і ваткою на паличці”, щоб зібрати “біологічний матеріал” на аналіз.