#Букви зібрали найкумедніше  та показують, як у соцмережах фекальні війни Шарія та Зеленського обговорювали.

Архів поста лідера Партії Шарія, що був видалений за прикладом народного обранця Дубінського, який вирішив зробити камінг-аут і заявити про свою перверсивну любов до собак:

Сказати, що користувачів соціальних мереж це здивувало — доволі складно, але вихід української політики на новий рівень — це факт:

Політикам нагадали, що вони роблять та чим мають займатися насправді:

Мемів було багато, але ми  надаватимемо  вам їх дозовано, щоб уберегти ваші реготальники:

У користувачів постало  питаннячко стосовно вміння президента прибирати за собою в туалеті:

Ще одна порція мемів:

Сюр ситуації у тому, що Шарій, звісно ж, за допомогою своїх поплічників  зібрався везти президентські екскременти на аналіз до Німеччини. Постоїть у холодильнику, поки кордони не відкриють..:

Не обійшлося й  без конспірологічних теорій:

У Фейсбуці вангували, що можлива політична кар’єра Шарія (тьфу-тьфу, постукали по дереву) тепер накриється туалетною кришкою:

Мемів, як ви знаєте, багато не буває:

2020-й – рік діджиталізації, тож запускали вірусну рекламу та гомоніли  про кіно:

А ще Анатолія Шарія візуалізували як “великого полководця”:

Ну. й  короткі підсумки по, так би мовити, туалетно-крадійській політичній ситуації:

 