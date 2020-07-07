Анатолій Шарій у своєму Telegram-каналі повідомив, що його людина зайшла в Одесі за президентом Володимиром Зеленським у туалет "з маленькою колбочкою і ваткою на паличці", щоб зібрати "біологічний матеріал" на аналіз. Пізніше політик-блогер пост зніс, але скріни, як відомо, не горять.

#Букви зібрали найкумедніше та показують, як у соцмережах фекальні війни Шарія та Зеленського обговорювали.

Архів поста лідера Партії Шарія, що був видалений за прикладом народного обранця Дубінського, який вирішив зробити камінг-аут і заявити про свою перверсивну любов до собак:

Сказати, що користувачів соціальних мереж це здивувало — доволі складно, але вихід української політики на новий рівень — це факт:

Політикам нагадали, що вони роблять та чим мають займатися насправді:

Мемів було багато, але ми надаватимемо вам їх дозовано, щоб уберегти ваші реготальники:

У користувачів постало питаннячко стосовно вміння президента прибирати за собою в туалеті:

Ще одна порція мемів:

Сюр ситуації у тому, що Шарій, звісно ж, за допомогою своїх поплічників зібрався везти президентські екскременти на аналіз до Німеччини. Постоїть у холодильнику, поки кордони не відкриють..:

Не обійшлося й без конспірологічних теорій:

У Фейсбуці вангували, що можлива політична кар’єра Шарія (тьфу-тьфу, постукали по дереву) тепер накриється туалетною кришкою:

Мемів, як ви знаєте, багато не буває:

2020-й – рік діджиталізації, тож запускали вірусну рекламу та гомоніли про кіно:

А ще Анатолія Шарія візуалізували як “великого полководця”:

Ну. й короткі підсумки по, так би мовити, туалетно-крадійській політичній ситуації: