#Букви зібрали найкумедніше та показують, як у соцмережах фекальні війни Шарія та Зеленського обговорювали.
Архів поста лідера Партії Шарія, що був видалений за прикладом народного обранця Дубінського, який вирішив зробити камінг-аут і заявити про свою перверсивну любов до собак:
Сказати, що користувачів соціальних мереж це здивувало — доволі складно, але вихід української політики на новий рівень — це факт:
Політикам нагадали, що вони роблять та чим мають займатися насправді:
Мемів було багато, але ми надаватимемо вам їх дозовано, щоб уберегти ваші реготальники:
У користувачів постало питаннячко стосовно вміння президента прибирати за собою в туалеті:
Ще одна порція мемів:
Сюр ситуації у тому, що Шарій, звісно ж, за допомогою своїх поплічників зібрався везти президентські екскременти на аналіз до Німеччини. Постоїть у холодильнику, поки кордони не відкриють..:
Не обійшлося й без конспірологічних теорій:
У Фейсбуці вангували, що можлива політична кар’єра Шарія (тьфу-тьфу, постукали по дереву) тепер накриється туалетною кришкою:
Мемів, як ви знаєте, багато не буває:
2020-й – рік діджиталізації, тож запускали вірусну рекламу та гомоніли про кіно:
А ще Анатолія Шарія візуалізували як “великого полководця”:
Ну. й короткі підсумки по, так би мовити, туалетно-крадійській політичній ситуації: