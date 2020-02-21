П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що президент Росії Володимир Путін куди більша небезпека, ніж коронавірус і закликав українську владу відреагувати на його заяви.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Володимир Путін – дуже небезпечний ворог України. І його мета – забрати не лише українську землю, а й українську душу. Для того, аби переконатися, що мир з Україною не входить в його плани, не треба зазирати йому в очі. Достатньо послухати, що він говорить“, – йдеться в повідомленні.

Порошенко звернув увагу на те, що російський президент вважає, що немає існувати українська мова, а також українська церква.

“Путін вважає, що української мови не має існувати. Що української нації не має існувати, що ми з ним – один народ, така собі покалічена західними впливами гілка росіян. Путін вважає, що православна церква має бути тільки Московського патріархату. Це означає тільки одне – Україні життєво необхідні власні армія, власна мова і своя церква. Отже, ми все зробили правильно“, – наголосив він.

Порошенко також зазначив, що Путін – куди більша небезпека, ніж коронавірус і закликав українську владу відреагувати на його заяви.

“Шкода, що нинішня влада занурилася у прикладну вірусологію, і традиційно мовчки пропускає атаки Путіна. Путін – куди більша небезпека, ніж коронавірус. Тому закликаю владу у цій ситуації не мовчати“, – резюмував лідер “ЄС“.