Таку заяву він зробив в інтерв’ю російському агентству “ТАСС”.
Так, у відповідь на запитання, чи є надія домовитися із Зеленським “про мир і дружбу”, Путін заявив: “Надія вмирає останньою, (така ймовірність, – ред.) є”.
При цьому очільник РФ заявив про зміну позиції Володимира Зеленського після саміту в “нормандському форматі”, який відбувся 9 грудня минулого року в Парижі.
“На жаль, ось він (Зеленський, – ред.) приїхав із Парижа і почав говорити про те, що потрібно переглядати Мінські угоди. Це викликає питання”, – повідомив Путін.
Однак він констатував, що Москві і Києву вдалося “домовитися про обмін утримуваних осіб”, а також по газу.
“Тим не менше ми змогли домовитися про обмін утримуваних осіб, змогли зараз домовитися щодо газу”, – розповів Путін.
(На відео – з 1:00)
- На Банковій не виключають проведення зустрічі президента Володимира Зеленського з лідером Росії Володимиром Путіним ще до переговорів у “нормандському форматі”, але при дотриманні деяких умов.
- Єдина поки що особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбулася в грудні 2019 року в рамках саміту в “нормандському форматі”. За її підсумками Зеленський заявив, що у лідера РФ “інша природна біомеханіка”.
- Згодом прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що президенти України і Росії далекі від згоди з цілої низки питань.
- Президент України Володимир Зеленський вважає, що лідер Росії Володимир Путін розуміє, що війну на Донбасі потрібно закінчити.