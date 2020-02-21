Президент Росії Володимир Путін заявив, що сподівається домовитися з українським лідером Володимиром Зеленським про поліпшення відносин між двома країнами.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю російському агентству “ТАСС”.

Так, у відповідь на запитання, чи є надія домовитися із Зеленським “про мир і дружбу”, Путін заявив: “Надія вмирає останньою, (така ймовірність, – ред.) є”.

При цьому очільник РФ заявив про зміну позиції Володимира Зеленського після саміту в “нормандському форматі”, який відбувся 9 грудня минулого року в Парижі.

“На жаль, ось він (Зеленський, – ред.) приїхав із Парижа і почав говорити про те, що потрібно переглядати Мінські угоди. Це викликає питання”, – повідомив Путін.

Однак він констатував, що Москві і Києву вдалося “домовитися про обмін утримуваних осіб”, а також по газу.

“Тим не менше ми змогли домовитися про обмін утримуваних осіб, змогли зараз домовитися щодо газу”, – розповів Путін.

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(На відео – з 1:00)