Відповідний виступ опубліковано на сайті “Європейської Солідарності”.

Петро Порошенко наголосив, що міжнародні фінансові інституції вже переглянули прогноз ВВП України у бік зниження, а коштів на обіцянки шостого президента України Володимира Зеленського в бюджеті немає.

Він вимагає захистити місцеві громади, компенсувати та врятувати місцеве самоврядування і дати субсидії людям за простою формулою. Також – виконувати закон про поетапне збільшення зарплат вчителів, принаймні – компенсувати індексацію.

“Перелопатьте проєкт, але при свічках не знайдете, де ж там збільшення платні медикам, де 300% тим, хто працює з ковідними хворими. І якщо уряд хоче виконати обіцянку Зеленського – треба додати ще 50 мільярдів”, – зауважив Порошенко.

П’ятий президент вимагає додати 23 мільярди на індексацію пенсіонерам, а також підвищити заробітну владу військовим.