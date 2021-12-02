Відповідний виступ опубліковано на сайті “Європейської Солідарності”.
Петро Порошенко наголосив, що міжнародні фінансові інституції вже переглянули прогноз ВВП України у бік зниження, а коштів на обіцянки шостого президента України Володимира Зеленського в бюджеті немає.
Він вимагає захистити місцеві громади, компенсувати та врятувати місцеве самоврядування і дати субсидії людям за простою формулою. Також – виконувати закон про поетапне збільшення зарплат вчителів, принаймні – компенсувати індексацію.
“Перелопатьте проєкт, але при свічках не знайдете, де ж там збільшення платні медикам, де 300% тим, хто працює з ковідними хворими. І якщо уряд хоче виконати обіцянку Зеленського – треба додати ще 50 мільярдів”, – зауважив Порошенко.
П’ятий президент вимагає додати 23 мільярди на індексацію пенсіонерам, а також підвищити заробітну владу військовим.
- Нещодавно Петро Порошенко під час виступу на Київському Безпековому Форумі з нагоди 30-річчя відновленої Державності та Свободи закликав до об’єднання усі антипутінські сили в Україні.
- 30 листопада, в річницю першого силового розгону Євромайдану, п’ятий президент України закликав українців об’єднатися навколо ідеалів Гідності та Свободи.