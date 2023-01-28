Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”. 

За словами Порошенка, раніше командир частини мав можливість відмовитися, якщо якість продуктів була погана, а також якщо вартість харчів була висока і якщо солдатам не вистачає, бо харчі дорогі. Втім, таке право командира скасували.

“Я вимагаю, щоб ми відновили право, коли командир буде мати можливість відмовитися від неякісної або дуже дорогої їжі”, — додав п’ятий президент.

Він поставив запитанням, чому скасували запроваджену нами систему Prozorro при закупівлі усіх товарів військового призначення, крім держоборонзамовлення, наголосивши, що її треба негайно відновити.

Причина — можливість для кожного солдата чи волонтера перевірити, скільки коштує продукт.

“А ті, хто винен у зловживаннях, мають бути не звільнені, а потрапити у в’язницю”, — наголосив Петро Порошенко.