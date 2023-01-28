П'ятий Президент України Петро Порошенко закликав повернути закупівлі харчового забезпечення для Збройних сил через систему Prozorro та відновити право командирів відмовлятися від продуктів, якщо вони поганої якості або надто дорогі.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

За словами Порошенка, раніше командир частини мав можливість відмовитися, якщо якість продуктів була погана, а також якщо вартість харчів була висока і якщо солдатам не вистачає, бо харчі дорогі. Втім, таке право командира скасували.

“Я вимагаю, щоб ми відновили право, коли командир буде мати можливість відмовитися від неякісної або дуже дорогої їжі”, — додав п’ятий президент.

Він поставив запитанням, чому скасували запроваджену нами систему Prozorro при закупівлі усіх товарів військового призначення, крім держоборонзамовлення, наголосивши, що її треба негайно відновити.

Причина — можливість для кожного солдата чи волонтера перевірити, скільки коштує продукт.

“А ті, хто винен у зловживаннях, мають бути не звільнені, а потрапити у в’язницю”, — наголосив Петро Порошенко.