Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.
За словами Порошенка, раніше командир частини мав можливість відмовитися, якщо якість продуктів була погана, а також якщо вартість харчів була висока і якщо солдатам не вистачає, бо харчі дорогі. Втім, таке право командира скасували.
“Я вимагаю, щоб ми відновили право, коли командир буде мати можливість відмовитися від неякісної або дуже дорогої їжі”, — додав п’ятий президент.
Він поставив запитанням, чому скасували запроваджену нами систему Prozorro при закупівлі усіх товарів військового призначення, крім держоборонзамовлення, наголосивши, що її треба негайно відновити.
Причина — можливість для кожного солдата чи волонтера перевірити, скільки коштує продукт.
“А ті, хто винен у зловживаннях, мають бути не звільнені, а потрапити у в’язницю”, — наголосив Петро Порошенко.
- В українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, де деякі з них коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.
- За інформацією українських ЗМІ, Міністерство оборони підписало контракт на послуги організації харчування військових у 2023 році, відповідно до якого деякі продукти закуповуються дорожче, аніж вони коштують у супермаркетах.
- Глава Міноборони України Олексій Резніков прокоментував поширену інформацію про закупівлю харчових продуктів для ЗСУ нібито за завищеними цінами. Він пояснив, що у 2023 році на забезпечення харчування передбачено десятки мільярдів гривень, і Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів.