Шабаш пропутінської "п’ятої колони", який був влаштований у Верховній Раді напередодні, вкотре доводить – Україну повертають в орбіту Росії, а Зеленський перетворюється на Януковича.

Про це під стінами ДБР заявив п’ятий Президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко під час мітингу проти політичних репресій, передає пресслужба партії “ЄС”.

“Той шабаш, який був влаштований вчора – шабаш Путіна, шабаш пропутінської п’ятої колони, яка називається ОПЗЖ і координується Портновим – куратором ДБР, як ми дожилися до цього? І шабаш тих, хто з ними вступив в союз – маріонеток Коломойського і ставшого на її бік монобільшості “слугу народу” Зеленського”, – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що не йдеться про персоналію Генерального прокурора. Йдеться про нищення незалежності правоохоронної системи в Україні, яка віддана на відкуп людям Портнова і Януковича. І це негативно впливає на імідж України у світі – зазначив Порошенко.

“Руйнується незалежність прокуратури і судів в Україні. Їм замало, що за останні два тижні по всьому світові, починаючи від найавторитетніших видань Польщі “Газети виборчої”, і завершуючи США “Нью Йорк Таймс” пишуть про Україну як про країну, де панує політично вмотивоване правосуддя та політичні переслідування”, – нагадав Порошенко.

“Цього не було з часів Януковича. І це яскрава демонстрація повернення України в часи Януковича, поступового перетворення прокуратури в прокуратуру Пшонки, а Офісу президента – в адміністрацію президента Януковича”, – переконаний Порошенко.

Він застеріг владу від тиску на незалежні ЗМІ, зокрема на “Прямий канал”.

Нагадаємо, що під час розгляду питання нардеп від “Слуги народу” Максим Бужанський заявив, що в країні немає Генерального прокурора, а є “генеральний прокурор Порошенка і” Європейської солідарності “, які виступають проти його відставки.

У відповідь на це нардеп від “ЄС” Ірина Геращенко заявила, що у своєму виступі Бужанський фактично підтвердив, що єдиною метою діяльності Рябошапки були політичні репресії.

Виступаючи перед депутатами Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що під його керівництвом Офіс Генпрокурора працював за законом, а сам він не став нічиїм слугою.