Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідне рішення проголосували 263 народних обранців.

Проти звільнення Рябошапки проголосувало 18 депутатів. Утрималися – 73. Не голосували – 22.

Фракції проголосували наступним чином:

“Слуга народу”: “за” – 179, “проти” – 6, “утрималися” – 28, “не голосували” – 11.

“ОПЗЖ”: “за” – 36, “не голосували” – 6.

“Європейська солідарність”: “утрималися” – 24.

“Батьківщина”: “утрималися” – 19, “не голосували” – 1.

Група “За майбутнє”: “за” – 15, “не голосували” – 1.

“Голос”: “проти” – 12, “не голосували” – 2.

Група “Довіра”: “за” – 16, “не голосували” – 1.

позафракційні: “за” – 17, “утрималися” – 2.

Нагадаємо, що під час розгляду питання нардеп від “Слуги народу” Максим Бужанський заявив, що в країні немає Генерального прокурора, а є “генеральний прокурор Порошенко і” Європейської солідарності “, які виступають проти його відставки.

У відповідь на це нардеп від “ЄС” Ірина Геращенко заявила, що в своєму виступі Бужанський фактично підтвердив, що єдиною метою діяльності Рябошапки були політичні репресії.

Виступаючи перед депутатами Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що під його керівництвом Офіс Генпрокурора працював за законом, а сам він не став нічиїм слугою.

“Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним. А незалежного прокурора не можна примусити, його можна тільки звільнити. І я йду. Але йду для того, щоб повернутися”, – сказав Рябошапка.

Після свого виступу він не став відповідати на запитання нардепів і просто пішов.

Відзначимо, згідно зі ст. 42 закону “Про прокуратуру”, генпрокурора звільняє президент України за згодою парламенту, зокрема в зв’язку з поданням заяви про припинення повноважень за власним бажанням.

Руслан Рябошапка був призначений на посаду генпрокурора 29 серпня 2019 року. До цього він був заступником міністра юстиції України (19 березня 2014 – 29 серпня 2019), заступником Офісу президента Володимира Зеленського (21 травня – 29 серпня 2019). А також член Національного агентства з питань запобігання корупції.

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