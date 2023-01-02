У мережі поширилася жартівна новина з російських ЗМІ, що нібито "українські нацисти" на день народження ідеолога українського націоналізму Степана Бандери виклали на полі бою його портрет з мертвих військових РФ. Така новина не публікувалася на сайті, утім користувачі у соціальних мережах долучилися до флешмобу, вигадуючи власні написи на снігу та уявили як міг би виглядати портрет.

Інформацію зібрали #Букви.

Тема викликала потік мемів серед користувачів. У графічному редакторі вони намалювали, як би міг виглядати портрет Степана Бандери з російських військових, якби таке дійсно сталося.

Користувачі вирішили не зупинятися на портреті й у Telegram створили бот @no_father_bot під назвою “Папка в пакєтє”. Він викладає тілами окупантів фрази, які йому надсилають.

Зокрема створили варіанти з привітанням Бандери, гімном України, повідомлення до громадян РФ на кшталт “Здесь водки нет”, а також фрази, які стали мемними. Наприклад, у коментарях росіяни обговорювали, що 600 людей не втрати для російської армії, бо в них “мобілізаційний резерв 25 мільйонів”.

Також користувачі іронізували над написами типу “Тут був Ваня”, “Как здорово, чтьо всє ми здєсь севодня собралісь”, “Перестаньті перекладувать туда-сюда”. Ймовірно, що вони спеціально викладають світлини з помилками, жартуючи з того, що нерідко після відступу росіян з позицій вони залишали написи з помилками.













Портрет Степана Бандери тілами мертвих росіян: у мережі новий мем розійшовся флешмобом // 15 фото

Серед світлин були побажання “Хватіт куріть гдє попало” і “С отступающим” 2023 роком.

Також були жарти з того, що росіяни масово крадуть побутове майно у мирних жителів, одним з таких було: “Маша, блендер брать?”.















Портрет Степана Бандери тілами мертвих росіян: у мережі новий мем розійшовся флешмобом // 15 фото