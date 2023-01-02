Інформацію зібрали #Букви.
Тема викликала потік мемів серед користувачів. У графічному редакторі вони намалювали, як би міг виглядати портрет Степана Бандери з російських військових, якби таке дійсно сталося.
Користувачі вирішили не зупинятися на портреті й у Telegram створили бот @no_father_bot під назвою “Папка в пакєтє”. Він викладає тілами окупантів фрази, які йому надсилають.
Зокрема створили варіанти з привітанням Бандери, гімном України, повідомлення до громадян РФ на кшталт “Здесь водки нет”, а також фрази, які стали мемними. Наприклад, у коментарях росіяни обговорювали, що 600 людей не втрати для російської армії, бо в них “мобілізаційний резерв 25 мільйонів”.
Також користувачі іронізували над написами типу “Тут був Ваня”, “Как здорово, чтьо всє ми здєсь севодня собралісь”, “Перестаньті перекладувать туда-сюда”. Ймовірно, що вони спеціально викладають світлини з помилками, жартуючи з того, що нерідко після відступу росіян з позицій вони залишали написи з помилками.
Портрет Степана Бандери тілами мертвих росіян: у мережі новий мем розійшовся флешмобом // 15 фото
Серед світлин були побажання “Хватіт куріть гдє попало” і “С отступающим” 2023 роком.
Також були жарти з того, що росіяни масово крадуть побутове майно у мирних жителів, одним з таких було: “Маша, блендер брать?”.
Портрет Степана Бандери тілами мертвих росіян: у мережі новий мем розійшовся флешмобом // 15 фото
- У Державній прикордонній службі зазначили, що за весь минулий 2022 рік в Україні пролунало 14 870 повітряних тривог.