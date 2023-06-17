Джерело: Defense news
Постачання безпілотників фінансуватимуться Міжнародним фондом Сполученого Королівства для України (IFU), який підтримує Данія, Ісландія, Литва, Норвегія, Швеція, Нідерланди та Велика Британія.
Генеральний директор і засновник Tekever Рікардо Мендес повідомив, що компанія “дуже пишається підтримкою України та вдячна Міністерству оборони Великої Британії та IFU за те, що вони дозволили нам зробити свій внесок в одну з найважливіших справ нашого життя”.
Перші постачання почнуть надходити в липні.
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