Португальський виробник безпілотників Tekever постачатиме Україні деякі зі своїх систем для підтримки наземних і морських операцій.

Джерело: Defense news

Постачання безпілотників фінансуватимуться Міжнародним фондом Сполученого Королівства для України (IFU), який підтримує Данія, Ісландія, Литва, Норвегія, Швеція, Нідерланди та Велика Британія.

Генеральний директор і засновник Tekever Рікардо Мендес повідомив, що компанія “дуже пишається підтримкою України та вдячна Міністерству оборони Великої Британії та IFU за те, що вони дозволили нам зробити свій внесок в одну з найважливіших справ нашого життя”.

Перші постачання почнуть надходити в липні.