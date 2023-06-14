Джерело: пресслужба Міноборони Нідерландів.

Відомство повідомляє про закупівлю чотирьох РЛС на суму 150 млн євро.

Зазначається, що під час Контактної групи з питань оборони України (UDCG) буде оголошено, що Нідерланди виділяють 40 мільйонів євро на закупівлю техніки ППО в межах багатостороннього партнерства. Ця техніка буде доставлена ​​до України найближчим часом.

Як пояснили в оборонному відомстві Нідерландів, система VERA-NG складається з трьох ресиверів сигналів випромінювання (станцій) 360-градусного охоплення азимутом. У центрі розташовується командний пост із власною станцією, який приймає та обробляє всю інформацію від станцій.

Розрахунки системи передають бойовим постам ППО дані щодо виявлених цілей з координатами дальності, азимуту та висоти.

Технічні характеристики системи: дальність виявлення цілей – 400 км з точністю до 20 м, діапазон робочих частот – від 88 МГц до 18 ГГц, кількість цілей одночасного супроводження – до 200, час оновлення інформації – від 1 до 5 секунд. РЛС може працювати у будь-яких погодних умовах.

“Система випромінює нульову електромагнітну енергію, що робить її “невидимою”, – відзначили в компанії ERA.

Нагадаємо, українські пілоти можуть розпочати підготовку до керування винищувачами F-16 американського виробництва вже цього літа, заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен. Це стане першим кроком на шляху до постачання Києву потужних літаків для протистояння Росії.

Водночас 1 червня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що королівство розпочне навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 “так скоро, як тільки можливо”.