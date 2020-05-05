Відповідні рекомендації були опубліковані Міністерством охорони здоров’я.
Уточнюється, що з 11 травня в паркових зонах повинні бути облаштовані громадські туалети.
При цьому на вході в зону відпочинку (парк) повинна розташовуватися зона з наявністю антисептиків і рідкого мила.
В українських парках поки буде заборонено проведення масових заходів, також закриті будуть розважальні атракціони.
Відвідувачі парків матимуть право відвідувати зону відпочинку групами не більше трьох осіб.
Крім того, люди повинні будуть дотримуватися правил соціального дистанціювання.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями. Буде дозволено працювати: літнім майданчикам закладів громадського харчування; перукарням, манікюрним салонам і салонам краси; магазинам непродовольчих товарів; бібліотекам і музеям; стоматологічним кабінетам; нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам; тренування в командних видах спорту для професіоналів.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).