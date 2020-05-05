Стало відомо, за яких умов українцям буде дозволено відвідувати парки з 11 травня.

Відповідні рекомендації були опубліковані Міністерством охорони здоров’я.

Уточнюється, що з 11 травня в паркових зонах повинні бути облаштовані громадські туалети.

При цьому на вході в зону відпочинку (парк) повинна розташовуватися зона з наявністю антисептиків і рідкого мила.

В українських парках поки буде заборонено проведення масових заходів, також закриті будуть розважальні атракціони.

Відвідувачі парків матимуть право відвідувати зону відпочинку групами не більше трьох осіб.

Крім того, люди повинні будуть дотримуватися правил соціального дистанціювання.