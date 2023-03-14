Королівська пошта випускає першу серію спеціальних пам'ятних марок із зображенням профілю короля Чарльза. Його силует з'являється на наборі марок з популярними садовими квітами.

Про це сповіщає BBC.

Як повідомляється, це будуть перші марки з профілем короля, які побачать широкі верстви населення. Раніше пам’ятні марки в Британії, які зазвичай випускали на честь особливих подій, містили зображення профілю королеви. Їх використовували, починаючи з 1968 року.

За даними видання, Девід Голд з Королівської пошти сказав, що зображення квітів на марках не випадкове. Це свідчення того, що король Чарльз є “пристрасним садівником”.

Зазначено, що раніше Королівська пошта оприлюднила дизайн нових марок першого та другого класу для загального користування із зображенням короля Чарльза. На марках також було використано зображення популярних садових квітів.

Пояснюється, що їх широкий загал не побачить, доки не закінчаться запаси марок із профілем покійної королеви. Першими марками, які стануть доступні для публіки, стануть 10 квіткових марок, які показують популярні садові троянди, жоржини, соняшники та фуксії.