Про це повідомляє видання Engadget.

За новим контрактом, компанія з Вісконсіна Oshkosh Defense протягом наступних 10 років буде виробляти для служби від 50 000 до 165 000 автомобілі.

Автомобілі будуть працювати на газу, а також будуть оснащені електродвигуном.

Нові вантажівки будуть оснащені камерами з оглядом на 360 градусів для запобігання зіткнень, матимуть слідкування за відпрацьованими газами, обігрів і кондиціонер, а також велику вантажопідйомність для посилок.

Поточний парк поштової служби складається з приблизно 230 000 автомобілів, з яких близько 190 000 призначені виключно для перевезення пошти і посилок людям. Деякі з цих фургонів і вантажівок служать вже кілька десятиліть. Більшість цих фургонів оснащено 4-циліндровим двигуном GM Iron Duke.

В останні роки двигуни почали загорятися, навіть не потрапивши в аварію. Іншими словами, поштова служба давно потребує оновлення.