Про це повідомляє видання Engadget.
За новим контрактом, компанія з Вісконсіна Oshkosh Defense протягом наступних 10 років буде виробляти для служби від 50 000 до 165 000 автомобілі.
Автомобілі будуть працювати на газу, а також будуть оснащені електродвигуном.
Нові вантажівки будуть оснащені камерами з оглядом на 360 градусів для запобігання зіткнень, матимуть слідкування за відпрацьованими газами, обігрів і кондиціонер, а також велику вантажопідйомність для посилок.
Поточний парк поштової служби складається з приблизно 230 000 автомобілів, з яких близько 190 000 призначені виключно для перевезення пошти і посилок людям. Деякі з цих фургонів і вантажівок служать вже кілька десятиліть. Більшість цих фургонів оснащено 4-циліндровим двигуном GM Iron Duke.
В останні роки двигуни почали загорятися, навіть не потрапивши в аварію. Іншими словами, поштова служба давно потребує оновлення.
- Британський автовиробник Jaguar Land Rover (JLR) заявляє, що його люксовий бренд буде повністю електричним до 2025 року.
- Автовиробник Ford заявив, що до 2030 року уся пасажирська лінійка автівок у Європі буде представлена електрокарами. Згідно з планом, до 2026 року Ford випускатиме гібридні моделі.