Про це повідомили у Twitter японського головування групи послів країн G7 у Києві.

“Ми будемо уважно стежити за роботою Бюро, яке має бути вільним від будь-якого політичного та іншого втручання, враховуючи життєво важливу роль, яку воно відіграє в Україні у боротьбі з корупцією”, – наголошено в тексті заяви.

Посли G7 вітають Семена Кривоноса з призначенням на посаду директора @nab_ukr. Ми будемо уважно стежити за роботою Бюро. Вона має бути вільною від будь-якого політичного та іншого втручання, враховуючи життєво важливу роль, яку НАБУ відіграє у боротьбі з корупцією в 🇺🇦. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) March 7, 2023

Довідка. 6 березня Семена Кривоноса призначили на посаду директора НАБУ рішенням Кабінету Міністрів України. До цього він посідав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України.

На посаду його рекомендував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. У такий спосіб Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отриманні статусу кандидата.