Йдеться у заяві послів у Twitter.

Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням щодо призначення постійного керівника” – йдеться у заяві 

Посли закликали комісію з обрання керівника САП якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес.

“Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією” – наголошують посли.

  • Нагадаємо, 21 грудня конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не обрала нового голову. Комісія повідомила про результати конкурсу, проте не проголосувала за затвердження результатів.
  • Дипломати зі США, Великої Британії, Канади та Євросоюзу візьмуть участь у засіданні комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.