Йдеться у заяві послів у Twitter.
“Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням щодо призначення постійного керівника” – йдеться у заяві
G7 Ambassadors are disappointed by the refusal of the Rada-appointed members of the Selection Committee for the Specialised Anti-Corruption Prosecutor to certify the winning candidate. This further delay is unjustified & contradicts 🇺🇦 commitments to appoint a permanent head. 1/2
— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 22, 2021
Посли закликали комісію з обрання керівника САП якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес.
“Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією” – наголошують посли.
Ambassadors encourage the Selection Commission to reconvene as soon as possible to certify the process. SAPO, like all independent anti-corruption institutions, needs strengthening to deliver the rule of law and effective fight against corruption. 2/2
— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 22, 2021
- Нагадаємо, 21 грудня конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не обрала нового голову. Комісія повідомила про результати конкурсу, проте не проголосувала за затвердження результатів.
- Дипломати зі США, Великої Британії, Канади та Євросоюзу візьмуть участь у засіданні комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.