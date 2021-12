Йдеться у заяві послів у Twitter.

“Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням щодо призначення постійного керівника” – йдеться у заяві

G7 Ambassadors are disappointed by the refusal of the Rada-appointed members of the Selection Committee for the Specialised Anti-Corruption Prosecutor to certify the winning candidate. This further delay is unjustified & contradicts 🇺🇦 commitments to appoint a permanent head. 1/2

Посли закликали комісію з обрання керівника САП якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес.

“Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією” – наголошують посли.

Ambassadors encourage the Selection Commission to reconvene as soon as possible to certify the process. SAPO, like all independent anti-corruption institutions, needs strengthening to deliver the rule of law and effective fight against corruption. 2/2

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 22, 2021