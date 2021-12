Про це у Twitter повідомляє посольство США в Україні.

“США, ЄС, Велика Британія, Канада. З нетерпінням чекаємо на участь у комісії з відбору керівника САП 21 грудня. Це може стати великим досягненням року боротьби України з корупцією. Українці хочуть реформ, потужну САП. Вони не хочуть корупції”, – ідеться у дописі.

🇺🇸🇪🇺🇬🇧🇨🇦 Looking forward to attending Selection Commission Dec 21 for Specialized Anticorruption Prosecutor. This could be a great end-of-year achievement in 🇺🇦 fight against corruption. Ukrainians want reforms, a strong SAP. They don’t want corruption.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 20, 2021