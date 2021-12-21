Дипломати зі США, Великої Британії, Канади та Євросоюзу візьмуть участь у засіданні комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це у Twitter повідомляє посольство США в Україні.

“США, ЄС, Велика Британія, Канада. З нетерпінням чекаємо на участь у комісії з відбору керівника САП 21 грудня. Це може стати великим досягненням року боротьби України з корупцією. Українці хочуть реформ, потужну САП. Вони не хочуть корупції”, – ідеться у дописі.

🇺🇸🇪🇺🇬🇧🇨🇦 Looking forward to attending Selection Commission Dec 21 for Specialized Anticorruption Prosecutor. This could be a great end-of-year achievement in 🇺🇦 fight against corruption. Ukrainians want reforms, a strong SAP. They don’t want corruption. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 20, 2021

Як відомо, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін дев’ятого грудня на конференції “Сім років антикорупційної реформи” заявила, що Сполучені Штати хотіли б бачити нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до початку 2022 року.

На цій же конференції голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що добір на посаду керівника САП має пройти без жодних зволікань. За його словами, Євросоюз готовий підтримати процес добору експертів до цієї комісії.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура грає особливу роль у системі антикорупційних органів. Від незалежності й фаховості її керівника залежить ґрунтовність розслідувань НАБУ та гідне представлення обвинувачення у Вищому антикорупційному суді.

Попередній керівник САП Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року.