Про це Татарінцев повідомив в інтерв’ю шведській газеті Expressen.
“З російського боку це — спеціальна військова операція. Це не війна. Якщо Росія почне справжню війну, кінець Україні настане дуже швидко”, — заявив російський посол.
За його словами, РФ “не країна, а континент”, отже, ізолювати її від світу “неможливо”, а у “конфлікті” з Україною “росіяни перемагають”.
Expressen нагадало, що після 24 лютого російський посол у Швеції не коментував повномасштабну війну проти України, де він зростав, адже його мати — українка, а батько — росіянин, що поховані в тимчасово окупованому Херсоні.
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