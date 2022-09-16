Посол РФ у Швеції Віктор Татарінцев сказав, що якби російська сторона оголосила "справжню" війну в Україні, то нібито виграла б її протягом малого проміжку часу.

Про це Татарінцев повідомив в інтерв’ю шведській газеті Expressen.

“З російського боку це — спеціальна військова операція. Це не війна. Якщо Росія почне справжню війну, кінець Україні настане дуже швидко”, — заявив російський посол.

За його словами, РФ “не країна, а континент”, отже, ізолювати її від світу “неможливо”, а у “конфлікті” з Україною “росіяни перемагають”.

Expressen нагадало, що після 24 лютого російський посол у Швеції не коментував повномасштабну війну проти України, де він зростав, адже його мати — українка, а батько — росіянин, що поховані в тимчасово окупованому Херсоні.