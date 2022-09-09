Посол Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов, що залишає посаду після 17 років роботи, організував прощальний вечір, проте на захід не прийшов жодний представник країн ЄС та Європейської служби зовнішніх справ.

Про це повідомляє Euractiv.

Чижов, який залишає Брюссель після 17 років роботи послом у ЄС, організував захід на якому були присутні переважно дипломати з країн, що не входять до ЄС. На зустрічі не було ані представників країн Євросоюзу, ані Європейської служби зовнішніх дій.

У повідомленні зазначається, що один із дипломатів ЄС заявив, що він радий, що Чижов залишає цю посаду, тому що, за його словами, він був “ворожим і деструктивним” чиновником, який завдав великої шкоди відносинам із ЄС.

У своїй п’ятихвилинній промові Володимир Чижов зробив саркастичні зауваження щодо ЄС, натомість не згадав про проблеми, що призвели до найнижчого рівня відносин з Росією – незаконну анексію Криму у 2014 році та широкомасштабну війну проти України з 24 лютого 2022 року.

“ЄС оголосив себе організацією, яка прагне будувати мости, а не стіни, але те, що ми сьогодні бачимо, насправді є протилежним”, – заявив Чижов.

Крім того, він додав: “Спалити мости легко, і я сказав це сьогодні вранці представникам ЄС. І набагато складніше їх відбудувати. Це те, що я сподіваюся, тут візьмуть до уваги”.

Також Чижов наголосив, що залишає посаду з почуттям смутку і трохи розчарування, але з чистою совістю. За його словами, він зробив усе можливе, щоб зберегти та розвивати співпрацю між Росією та ЄС.

Очікується, що Володимир Чижов у неділю балотуватиметься на російських регіональних виборах, ймовірно, він стане членом Ради Федерації від регіону Карелія, що межує з Фінляндією.