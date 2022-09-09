Про це повідомляє Euractiv.
Чижов, який залишає Брюссель після 17 років роботи послом у ЄС, організував захід на якому були присутні переважно дипломати з країн, що не входять до ЄС. На зустрічі не було ані представників країн Євросоюзу, ані Європейської служби зовнішніх дій.
У повідомленні зазначається, що один із дипломатів ЄС заявив, що він радий, що Чижов залишає цю посаду, тому що, за його словами, він був “ворожим і деструктивним” чиновником, який завдав великої шкоди відносинам із ЄС.
У своїй п’ятихвилинній промові Володимир Чижов зробив саркастичні зауваження щодо ЄС, натомість не згадав про проблеми, що призвели до найнижчого рівня відносин з Росією – незаконну анексію Криму у 2014 році та широкомасштабну війну проти України з 24 лютого 2022 року.
“ЄС оголосив себе організацією, яка прагне будувати мости, а не стіни, але те, що ми сьогодні бачимо, насправді є протилежним”, – заявив Чижов.
Крім того, він додав: “Спалити мости легко, і я сказав це сьогодні вранці представникам ЄС. І набагато складніше їх відбудувати. Це те, що я сподіваюся, тут візьмуть до уваги”.
Також Чижов наголосив, що залишає посаду з почуттям смутку і трохи розчарування, але з чистою совістю. За його словами, він зробив усе можливе, щоб зберегти та розвивати співпрацю між Росією та ЄС.
Очікується, що Володимир Чижов у неділю балотуватиметься на російських регіональних виборах, ймовірно, він стане членом Ради Федерації від регіону Карелія, що межує з Фінляндією.
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