Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі 7 квітня попередив, що війна РФ проти України може триватиме роками та заявив, що найпростіший спосіб припинити її — примусити російського президента Путіна до дипломатії.

Про це повідомляє The Guardian.

Попри те, що дипломатичне рішення було б найпростішим у російсько-українській війні, Столтенберг наголосив, що наразі немає жодних ознак того, що Путін змінив свою загальну мету – контролювати всю Україну.

“Те, що ми бачимо, – це перегрупування російських сил, що рухаються з північні України на схід, і ми очікуємо великої битви на Донбасі”, – заявив Єнс Столтенберг.

Тож за словами генсекретаря НАТО, союзники продовжуватимуть надавати Україні підтримку, але робитимуть це так, аби “запобігти ескалації конфлікту за її межами”. Зокрема, країни Альянсу надалі надаватимуть Україні зброю, проте без уточнень яку і скільки.

Також Єнс Столтенберг запевнив, що увесь світ уважно стежить як за тим, що відбувається в Україні, так і за тим, як на це реагують різні країни.

“Ми бачимо, що Китай не бажає засуджувати агресію Росії. І Пекін приєднався до Москви в питанні права націй обирати свій власний шлях. Це серйозний виклик. Санкції, запроваджені союзниками по НАТО та нашими партнерами, є безпрецедентними, і вони завдають шкоди”, – констатував Столтенберг.

Також НАТО допомогатиме Україні в кібербезпеці та надасть обладнання, яке допоможе захиститися від хімічних та біологічних загроз.