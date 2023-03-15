Про це повідомляє Politico.
Представники зустрінуться у Брюсселі. Відповідно до плану, у закупівлі боєприпасів братимуть участь члени ЄС, окрім нейтральних країн, та Норвегія.
Вперше ідею щодо спільної закупівлі боєприпасів у лютому цього року висунула Естонія під час зустрічі Європейської Ради. Раніше країни-члени ЄС надсилали зброю та боєприпаси окремо, частково компенсували вартість з Європейського фонду миру.
За новою ініціативою передбачають оформлення спільного замовлення через Європейське оборонне агентство. Такий крок має знизити вартість боєприпасів та прискорити їх виготовлення на оборонних підприємствах.
“Час піджимає — лідери України та ЄС попереджають про те, що країна терміново потребує боєприпасів… За оцінкою головного керівника у зовнішній політиці Жозепа Борреля [високий представник ЄС — ред.], Росія щодня використовує до 50 000 снарядів, тоді як інтенсивність вогню з боку України оцінюються від 2000 до 7000 пострілів”, — йдеться у повідомленні.
- Станом на 21 лютого в Європейському Союзі 22 країни-учасниці підтримали спільну закупівлю боєприпасів для України. Рішення обговорили у Брюсселі.
- 9 березня країни Євросоюзу попередньо домовились прискорити закупівлю боєприпасів і постачання артилерійських снарядів Україні. Країни-члени мають вирішити, як реалізувати план.