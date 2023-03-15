Про це повідомляє Politico.

Представники зустрінуться у Брюсселі. Відповідно до плану, у закупівлі боєприпасів братимуть участь члени ЄС, окрім нейтральних країн, та Норвегія.

Вперше ідею щодо спільної закупівлі боєприпасів у лютому цього року висунула Естонія під час зустрічі Європейської Ради. Раніше країни-члени ЄС надсилали зброю та боєприпаси окремо, частково компенсували вартість з Європейського фонду миру.

За новою ініціативою передбачають оформлення спільного замовлення через Європейське оборонне агентство. Такий крок має знизити вартість боєприпасів та прискорити їх виготовлення на оборонних підприємствах.