Про це повідомляє Politico.

Представники зустрінуться у Брюсселі. Відповідно до плану, у закупівлі боєприпасів братимуть участь члени ЄС, окрім нейтральних країн, та Норвегія.

Вперше ідею щодо спільної закупівлі боєприпасів у лютому цього року висунула Естонія під час зустрічі Європейської Ради. Раніше країни-члени ЄС надсилали зброю та боєприпаси окремо, частково компенсували вартість з Європейського фонду миру.

За новою ініціативою передбачають оформлення спільного замовлення через Європейське оборонне агентство. Такий крок має знизити вартість боєприпасів та прискорити їх виготовлення на оборонних підприємствах.

“Час піджимає — лідери України та ЄС попереджають про те, що країна терміново потребує боєприпасів… За оцінкою головного керівника у зовнішній політиці Жозепа Борреля [високий представник ЄС — ред.], Росія щодня використовує до 50 000 снарядів, тоді як інтенсивність вогню з боку України оцінюються від 2000 до 7000 пострілів”, — йдеться у повідомленні.