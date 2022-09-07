Представник РФ в ООН Небензя підтвердив факт підриву авто «коменданта» Бердянська Бардіна

7 вересня на засіданні Радбезу ООН постійний представник РФ Василь Небензя заявив, що так званого "коменданта" тимчасово окупованого Бердянська, російського полковника Артема Бардіна підірвали в його автівці.

Про це постпред РФ повідомив під час свого виступу.

6 вересня авто Бардіна вибухнуло у тимчасово окупованому Бердянську і його у важкому стані госпіталізували.

Вибух трапився біля будівлі військово-цивільної адміністрації, також постраждали автомобілі, що стояли поруч. Всередині трьох транспортних засобів нікого не було.

Тоді колаборанти повідомили російським пропагандистам, що Бардін помер від отриманих поранень.

Проте вже згодом росЗМІ спростували цю версію. Окупанти повідомили, що Бардін залишився без ніг та втратив багато крові.

“Попри тяжкі поранення, вибухову ампутацію ніг та велику крововтрату, він живий. Лікарі продовжують боротися за його життя”, – йшлося у повідомленнях.

Водночас на засіданні Радбезу ООН 7 вересня Небензя звернувся до світових правозахисників, аби ті звернули увагу на “теракти” в стосунку осіб, котрі, за його словами, “забезпечують життєдіяльність окупованих міст і роботи комунальних служб на благо цивільного населення”.

Так, він підтвердив факт підриву Бардіна 6 вересня та згадав колаборанта Івана Сушка, котрий помер у лікарні внаслідок отриманих травм через вибух автомобіля на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Артем Бардін став так званим “військовим комендантом” Бердянська на початку окупації міста. Російська служба BBC повідомляла про його наказ від 21 квітня щодо призначення “заступників мера”.