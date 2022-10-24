Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що погрози підірвати дамбу Каховської ГЕС – це черговий шантаж з боку президента РФ Путіна. Він наголосив, що шантаж – це давній інструмент Кремля, який постійно створює штучні продовольчі та енергетичні кризи, а також погрожує світові ядерним забрудненням.

Про це політик розповів в етері французького телеканалу BFMTV.

Так, стосовно інформації про можливе замінування дамби у Новій Каховці, він зауважив, що хвиля, яка піде після знищення дамби, у першу чергу, через рельєф місцевості, вдарить по лівому берегу.

“І окупанти вистрілять собі в ногу. Другий результат цього – перестане функціонувати Кримський канал, і окупований Крим залишиться без дніпровської води. Тому я відношу це як до цілком реального, але все ж таки шантажу”, – пояснив Порошенко.

Політик нагадав, що це не вперше, коли російський лідер застосовує шантаж. Путін шантажував світ голодом, коли заблокував українські чорноморські порти, та холодом, і Європа сьогодні обмежена у постачанні газу і нафти.

За словами п’ятого президента, погрози застосувати ядерну зброю – теж з арсеналу путінського шантажу: “спочатку він шантажував радіаційним забрудненням у зв’язку з атакою на Запорізьку АЕС. Зараз він шантажує застосуванням тактичної ядерної зброї”.

“Чи може Путін теоретично застосувати зброю? Так, може. Путін зараз поводить себе як абсолютно неадекватна людина. Як у нас кажуть, мавпа з гранатою з витягнутою чекою. Але йому навіть застосування тактичної ядерної зброї не допоможе. Це лише наблизить його кінець”, – заявив Порошенко.

Лідер політичної партії переконаний, що рішуча реакція всього світу – США, Франції, Британії, зокрема й як країн-гарантів Будапештського меморандуму, коли Україна добровільно позбулася третього у світі ядерного потенціалу, – означає, що навіть думка про це буде означати, без сумніву, кінець для російського президента.

Порошенко резюмував, що українців не вдасться залякати, як і не вдасться зупинити наступ української армії, наших Збройних сил “для звільнення нашої території”.