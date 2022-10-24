Про це політик розповів в етері французького телеканалу BFMTV.
Так, стосовно інформації про можливе замінування дамби у Новій Каховці, він зауважив, що хвиля, яка піде після знищення дамби, у першу чергу, через рельєф місцевості, вдарить по лівому берегу.
“І окупанти вистрілять собі в ногу. Другий результат цього – перестане функціонувати Кримський канал, і окупований Крим залишиться без дніпровської води. Тому я відношу це як до цілком реального, але все ж таки шантажу”, – пояснив Порошенко.
Політик нагадав, що це не вперше, коли російський лідер застосовує шантаж. Путін шантажував світ голодом, коли заблокував українські чорноморські порти, та холодом, і Європа сьогодні обмежена у постачанні газу і нафти.
За словами п’ятого президента, погрози застосувати ядерну зброю – теж з арсеналу путінського шантажу: “спочатку він шантажував радіаційним забрудненням у зв’язку з атакою на Запорізьку АЕС. Зараз він шантажує застосуванням тактичної ядерної зброї”.
“Чи може Путін теоретично застосувати зброю? Так, може. Путін зараз поводить себе як абсолютно неадекватна людина. Як у нас кажуть, мавпа з гранатою з витягнутою чекою. Але йому навіть застосування тактичної ядерної зброї не допоможе. Це лише наблизить його кінець”, – заявив Порошенко.
Лідер політичної партії переконаний, що рішуча реакція всього світу – США, Франції, Британії, зокрема й як країн-гарантів Будапештського меморандуму, коли Україна добровільно позбулася третього у світі ядерного потенціалу, – означає, що навіть думка про це буде означати, без сумніву, кінець для російського президента.
Порошенко резюмував, що українців не вдасться залякати, як і не вдасться зупинити наступ української армії, наших Збройних сил “для звільнення нашої території”.
- Під час звернення до Європейської Ради президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС, готуючи теракт. Він закликав зреагувати європейську спільноту та направити на об’єкт міжнародну спостережну місію.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що, ймовірно, Кремль готує інформаційні умови, аби виправдати відступ та значні втрати армії РФ на Херсонщині.
- Російські окупанти та їх прибічники планують депортувати приблизно 50-60 тисяч мешканців тимчасово окупованого Херсона та області з 4 правобережних районів на лівий берег Дніпра або у РФ. Причиною називають нібито підготовку контрнаступу ЗСУ.
- У тимчасово окупованому Херсоні російські військові готують провокації. Окупанти мають намір звинуватити в них Збройні сили України.